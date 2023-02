Program dan Penawaran Menarik Booth Mitsubishi Motors di IIMS 2023

JAKARTA – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), kembali berpartisipasi pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS), yang diselenggarakan pada 16 – 26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran Jakarta, dengan penampilan spesial sebuah mobil konsep compact SUV dari Mitsubishi Motors yakni Mitsubishi XFC Concept.

Dengan tema “Drive You to The New World of Adventure”, booth Mitsubishi Motors hadir di Hall-A Booth A1, dengan luas 1.040M2, MMKSI menampilkan 11 unit yang terdiri dari Mitsubishi XFC Concept, Xpander, Xpander Cross, New Pajero Sport, Outlander PHEV, Minicab-MiEV, dan Triton AXCR.

Tidak hanya penampilan Mitsubishi XFC Concept dan lini kendaraan Mitsubishi Motors yang dipasarkan di Indonesia, pada IIMS 2023 MMKSI juga menyuguhkan berbagai aktivitas menarik, dan promo spesial yang dapat dinikmati konsumen yang mengunjungi Mitsubishi Motors booth.

“Mitsubishi XFC Concept merupakan highlight utama di booth Mitsubishi Motors pada IIMS 2023. Kami mengundang konsumen untuk dapat melihat langsung mengeksplore mobil konsep dari compact SUV generasi selanjutnya dengan tiga kelebihan utama yakni desain “Silky & Solid” yang kuat dan mengesankan, interior kabin “Compact & Spacious” dengan kenyamanan kelas teratas, serta teknologi dan performa “Smart & Quality Comfort” untuk mendukung petualangan dan kehidupan konsumen di masa depan.

Tak hanya itu, konsumen juga dapat mengunjungi booth Mitsubishi Motors di IIMS 2023 bersama rekan maupun keluarga untuk berpartisipasi dan menikmati beragam aktivitas dan hiburan yang disuguhkan sejalan dengan tema Life’s Adventure,” ungkap Naoya Nakamura, President Director PT MMKSI.

Setelah periode IIMS pada bulan Maret hingga awal April 2023, MMKSI akan menggelar roadshow untuk Mitsubishi XFC Concept, guna memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lebih luas untuk melihat, mendapatkan impresi secara langsung mengenai keindahan dan kecanggihan mobil konsep ini di 6 kota besar di Indonesia, yakni Pekanbaru, Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, Semarang. Kami mengundang Anda untuk datang ke aktivitas roadshow Mitsubishi XFC Concept di kota Anda dan merasakan langsung ‘Xcitement’ baru yang dibawa oleh mobil konsep ini.

Aktivitas Menarik Untuk Pengunjung Booth Mitsubishi Motors

Pengunjung dan konsumen dapat mengikuti beragam aktivitas, kompetisi, dan hiburan menarik yang diselenggarakan di booth Mitsubishi Motors selama periode IIMS 2023, dengan detail berikut:

Display Triton AXCR

Unit replika dari Triton AXCR yang digunakan tim Mitsubishi Ralliart dan meraih juara di ajang Asia Cross Country Rally (AXCR 2022) kembali ditampilkan kepada public pada zona “Wonderful Life’s Adventure”, beserta beragam trofi dan penghargaan yang diterima model Mitsubishi Motors yang digunakan dari ajang motorsport seperti AXCR, Asia-Pacific Rally Championship (APRC), dan National Rally tahun 2022. Sebagai suatu kesatuan Brand Ambassador Mitsubishi Motors di Indonesia, Rifat Sungkar akan hadir pada sesi talkshow dengan tema Life’s Adventure barunya di ajang motorsport, terutama keikutsertaannya pada AXCR 2022

Talkshow Bersama Influencers dan Key Opinion Leader

Selain Rifat Sungkar, juga terdapat beberapa influencers dan Key Opinion Leader (KOL), yang akan berbagi cerita dan inspirasi pada sesi talkshow

Rally Simulator Game

Pengunjung dapat berpartisipasi dalam Race Competition menggunakan rally simulator game, yang diset dengan mobil Mitsubishi Motors di kondisi sirkuit rally, dengan target mengalahkan waktu terbaik dari Rifat Sungkar. Hadiah akan diberikan kepada para pemenang setiap harinya

Customer’s Journey Puzzle Game

Pengunjung dapat mengikuti Customer’s Journey Puzzle Game di Aftersales Corner, zona “Tomorrow Life’s Adventure”, yang merupakan permainan puzzle berbasis touch screen dengan informasi paket servis dari 1.000 KM hingga 50.000 KM. Pemenang berhak mendapatkan hadiah menarik selama IIMS berlangsung.

My Mitsubishi Motors ID – Race Game

Di booth aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID), pengunjung bisa mengikuti 2 (dua) permainan MMID Race yaitu CaTur (Cari Fitur) & SeMir (Selfie Bareng MIRA). Pengunjung berhak mendapatkan souvenir khusus ketika telah selesai bermain dan hadiah tambahan total Gopay sebesar Rp.1.500.000 untuk 5 orang pemain tercepat selama periode IIMS 2023.

Vlog Competition & Workshop

MMKSI bekerjasama dengan influencer Fitra Eri menyelenggarakan vlog competition yang diselenggarakan pada periode 29 Januari – 10 Februari 2023. Pemenang kompetisi ini berhak mengikuti vlog workshop dan juga challenge untuk mereview Mitsubishi XFC Concept di IIMS 2023

Instagramable photo spot

Pengunjung dapat berpose dan mengambil gambar bersama beragam display dan zona Life’s Adventure di booth Mitsubishi Motors untuk dokumentasi pribadi serta aktivitas media sosial. Tak ketinggalan MMKSI menyediakan photo corner spesial di zona “Daily Life’s Adventure” dengan tema “Teleport to New World Adventure”

Program Penjualan MMKSI di IIMS 2023

Model Program Penjualan New Xpander 1. Program Cashback hingga jutaan rupiah berlaku untuk semua varian (S&K berlaku) 2. Program pilihan pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance (S&K berlaku): ▪ DP ringan mulai 10%, atau ▪ Bunga 0% sampai dengan tenor 2 tahun, atau ▪ Gratis Asuransi 1 tahun ▪ Paket Smart Cash dengan bunga 0% dan gratis asuransi serta tanpa biaya administrasi ▪ Paket Cicilan Pintar dengan buyback guarantee dan tenor angsuran hingga 7 tahun) 3. Gratis kaca film Konica Minolta 4. Gratis Paket SMART Silver untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun: ▪ Biaya Jasa (Untuk semua varian) ▪ Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil & Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet) ▪ Chemical item: Engine flush, Brake Fluid ▪ Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal hingga Rp 5.000.000/orang* ▪ Asuransi Kerusakan Ban selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal Rp 1.000.000 dan berlaku untuk 1 ban* New Xpander Cross 1. Program Cashback hingga jutaan rupiah berlaku untuk semua varian (S&K berlaku) 2. Program pilihan pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance (S&K berlaku): ▪ DP ringan mulai 10%, atau ▪ Bunga 0% sampai dengan tenor 2 tahun, atau ▪ Gratis Asuransi 1 tahun ▪ Paket Smart Cash dengan bunga 0% dan gratis asuransi serta tanpa biaya administrasi ▪ Paket Cicilan Pintar dengan buyback guarantee , dan tenor angsuran hingga 7 tahun) 3. Gratis kaca film V-Kool untuk variant Premium CVT dan kaca film Konica Minolta untuk variant MT. 4. Gratis Paket SMART Silver untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun: ▪ Biaya Jasa (Untuk semua varian) ▪ Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil & Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet) ▪ Chemical item: Engine flush, Brake Fluid ▪ Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal hingga Rp 10.000.000/orang* ▪ Asuransi Kerusakan Ban selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal Rp 1.400.000 dan berlaku untuk 1 ban* New Pajero Sport 1. Program pilihan pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance (S&K berlaku): ▪ DP Ringan mulai 15% (12% khusus untuk Sumatra Utara) ▪ Bunga 0% mulai dari tenor 1 tahun ▪ Paket Smart Cash dengan bunga 0% dan gratis asuransi serta potongan biaya admin. ▪ Paket Cicilan Pintar dengan buyback guarantee , dan tenor angsuran hingga 7 tahun) 2. Gratis Kaca Film V-Kool 3. Gratis Paket SMART SILVER untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun ▪ Biaya Jasa (Untuk semua varian) ▪ Suku cadang (sesuai dengan Service Manual Book) ▪ Oli MMGO (sesuai dengan Service Manual Book) ▪ Chemical item: diesel fuel system flush, engine flush Outlander PHEV 1. Program pilihan pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance (S&K berlaku): ▪ Bunga 0% sampai dengan tenor 1 tahun, atau ▪ Gratis asuransi 2 tahun 2. Gratis Paket Free Maintenance untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun: ▪ Biaya Jasa ▪ Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil & Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet) 3. Gratis kaca film V-Kool 4. Gratis standard AC Home Charger beserta instalasinya Triton 4×4 1. Program pilihan pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance (S&K berlaku): ▪ DP ringan mulai 15%, atau ▪ Bunga 0% sampai dengan tenor 1 tahun 2. Gratis Ban MT untuk varian SC & DC HDX 3. Gratis biaya jasa dan suku cadang (sesuai dengan Service Manual Book) hingga 40.000 km atau 2 tahun untuk semua varian 4×4. Triton 4×2 1. Program pilihan cashback, atau 2. Program pilihan pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance (S&K berlaku): ▪ DP ringan mulai 15%, atau ▪ Bunga 0% sampai dengan tenor 1 tahun L300 1. Program pilihan cashback, atau 2. Program pilihan pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance (S&K berlaku): ▪ DP ringan mulai 10% (untuk area tertentu) ▪ Bunga 0% sampai dengan tenor 1 tahun, atau ▪ Paket SMART Cash dengan bunga 0% dan gratis asuransi serta biaya admin 3. Hadiah langsung TV LED (program tidak berlaku untuk area Jabodetabek, Banten, dan Sumatera)

*Terms and conditions apply

Program Purna Jual MMKSI di IIMS 2023

After sales corner kembali dihadirkan oleh MMKSI, di mana MMKSI menampilkan berbagai produk after sales resmi dari Mitsubishi Motors sehingga para pengunjung dapat melihat secara langsung kualitas yang ditawarkan oleh MMKSI. Pengalaman dari sisi after sales yang disajikan oleh MMKSI di ajang IIMS 2023 adalah sebagai berikut:

Program Manfaat Bagi Konsumen Diskon 10% untuk pembelian New Xpander Genuine Accessories Package Tersedia diskon 10% untuk pembelian genuine accessories New Xpander, bagi konsumen yang melakukan pembelian New Xpander di event IIMS 2023. Diskon ini berlaku untuk seluruh paket Genuine Accessories Mitsubishi (kecuali safety). Paket aksesoris terdiri dari: Interior, Basic, Safety, Airdam, Aero, Aero Plus, Platinum.Sebagai tambahan, konsumen juga berhak mendapatkan souvenir menarik untuk pembelian paket aksesoris sebagai berikut: ▪ Souvenir Card Holder, untuk konsumen yang melakukan pembelian paket aksesoris Basic / Safety ▪ Suvenir Car Charger dan Voucher bensin Shell senilai Rp 100.000 untuk konsumen yang melakukan pembelian paket aksesoris Airdam / Aero ▪ Suvenir tumbler premium dan Voucher bensin Shell senilai Rp 200.000, untuk konsumen yang melakukan pembelian paket Aero Plus/ Platinum Diskon 10% untuk pembelian New Xpander Cross Genuine Accessories Package Tersedia diskon 10% untuk pembelian genuine accessories New Xpander Cross, bagi konsumen yang melakukan pembelian New Xpander Cross di event IIMS 2023. Diskon ini berlaku untuk seluruh paket Genuine Accessories Mitsubishi (kecuali safety). Paket aksesoris terdiri dari: Urban, Adventure, Safety, Sporty, dan Platinum.Sebagai tambahan, konsumen juga berhak mendapatkan souvenir menarik untuk pembelian paket aksesoris sebagai berikut: ▪ Souvenir Card Holder, untuk konsumen yang melakukan pembelian paket aksesoris Urban / Safety ▪ Suvenir Shopping Bag Premium dan Voucher bensin Shell senilai Rp 100.000 untuk konsumen yang melakukan pembelian paket aksesoris Adventure / Sporty ▪ Souvenir tumbler premium dan Voucher bensin Shell senilai Rp 200.000, untuk konsumen yang melakukan pembelian paket Platinum Diskon 15% untuk pembelian Pajero Sport Genuine Accessories Package Tersedia diskon 15% untuk pembelian genuine accessories paket Aero model Pajero Sport bagi konsumen yang melakukan pembelian Pajero Sport di event IIMS 2023. Selain itu konsumen berhak mendapatkan souvenir berupa tumbler premium dan Voucher bensin Shell senilai Rp 100.000 serta souvenir menarik lainnya (selama persediaan masih ada) untuk pembelian paket aksesoris Aero dan Aero Plus model Pajero Sport. Diskon 10% pembelian untuk Dashboard Camera Konsumen Mitsubishi Motors yang melakukan pembelian Dashboard Camera di event IIMS 2023 berhak mendapatkan diskon 10%.Selain itu konsumen berhak mendapatkan souvenir berupa Shopping Bag Premium dan Voucher bensin Shell senilai Rp 100.000 serta souvenir menarik lainnya (selama persediaan masih ada). Diskon 20% untuk pembelian Coating Package Konsumen Mitsubishi Motors yang melakukan pembelian Coating Package di event IIMS 2023 berhak mendapatkan diskon 20%. Selain itu konsumen berhak mendapatkan souvenir berupa Card Holder dan Voucher bensin Shell senilai Rp 100.000 serta souvenir menarik lainnya (selama persediaan masih ada). Souvenir untuk pembelian Extended SMART Package Konsumen yang melakukan pembelian Extended SMART Package model Xpander dan Pajero Sport berhak mendapatkan suvenir menarik. ● 2x PM: Shopping Bag Premium + Fuel Voucher SHELL IDR 100,000 ● 4x PM: Card Holder + FREE Car Charger 2 USB Port + Fuel Voucher SHELL IDR 200,000 ● 6X PM: Fuel Voucher SHELL IDR 300,000 + Tumbler Premium Stainless Diskon 20% untuk pembelian Engine Oil (MMGO) Konsumen dapat menikmati diskon 20% untuk pembelian Mitsubishi Motors Genuine Oil (Engine Oil) di event IIMS 2022 dan souvenir berupa shopping bag premium. Diskon 15% untuk pembelian Battery/ Aki Konsumen yang melakukan pembelian battery/ aki pada event IIMS 2022 berhak mendapatkan diskon sebesar 15% dan souvenir berupa shopping bag premium Diskon hingga 30% untuk pembelian ban Tersedia diskon hingga 30% dan souvenir menarik untuk konsumen yang melakukan pembelian ban merek Bridgestone dan Dunlop untuk model Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport . ● Buy 1: Mitsubishi Cap ● Buy 2: Car Charger 2 USB Port + Fuel Voucher SHELL IDR 100,000 ● Buy 3: Shopping Bag premium + Fuel Voucher SHELL IDR 200,000 ● Buy 4: Tumbler premium stainless + Fuel Voucher SHELL IDR 300,000 Voucher asuransi 1x own risk dan full body polish Tersedia voucher asuransi 1x own risk / poles bodi mobil senilai Rp.300,000 untuk pemilik kendaraan Mitsubishi dan polis asuransi Sompo. Tersedia voucher asuransi 1x own risk / poles bodi mobil senilai Rp 500.000,-untuk pemilik kendaraan Mitsubishi dan polis asuransi Tokio Marine Indonesia. Souvenir dan Lucky Wheel Untuk pelanggan yang sudah memiliki kendaraan Mitsubishi dan menunjukkan STNK mobil Mitsubishi ke Counter After Sales, berhak mendapatkan souvenir menarik dan Lucky Dip berupa Card Holder, USB Charger, Lanyard, Shopping Bag Premium, dan Voucher Bensin Shell senilai Rp.100,000, (selama persediaan masih ada)

Harga OTR Model Mitsubishi Motors Area DKI Jakarta

Model Varian Harga On the Road New Pajero Sport1 New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×4 AT Rp 730.600.000 New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×2 AT Rp 670.600.000 New Pajero Sport Dakar 4×2 AT Rp 620.900.000 New Pajero Sport Exceed 4×2 AT Rp 562.300.000 New Pajero Sport Exceed 4×2 MT Rp 547.100.000 New Pajero Sport GLX 4×4 MT Rp 572.600.000 Outlander PHEV2 Outlander PHEV Rp 1.322.700.000 New Xpander Cross3 New Xpander Cross Premium CVT Rp 339.650.000 New Xpander Cross MT Rp 313.750.000 New Xpander3 Ultimate CVT Rp 312.900.000 Sport CVT Rp 309.500.000 Sport MT Rp 294.850.000 Exceed CVT Rp 280.700.000 Exceed MT Rp 271.500.000 GLS CVT Rp 267.400.000 GLS MT Rp 258.200.000 Triton Triton D-Cab Ultimate AT 4×4 Rp 510.000.000 Triton D-Cab Exceed MT 4×4 Rp 469.950.000 Triton D-Cab GLS MT 4×4 Rp 434.600.000 Triton D-Cab HDX MT 4×4 Rp 413.550.000 Triton Single-Cab HDX MT 4×4 Rp 363.350.000 Triton Single-Cab GLX MT 4×2 Rp 287.150.000 L300 L300 Cab Chasiss MT Rp 217.150.000 L300 Pick-Up Flat Deck MT Rp 222.150.000

1 – Tambahan Rp 3.000.000 untuk warna putih

2 – Harga OTR Jabodetabek selama bulan Februari 2023 Rp 898.000.000

3 – Tambahan Rp 1.500.000 untuk warna putih

Jadwal Roadshow Mitsubishi XFC Concept di Indonesia

Berikut merupakan jadwal roadshow dan kota yang akan dikunjungi Mitsubishi XFC Concept adalah sebagai berikut: