Wuling Alvez Style & Innovation in One SUV Resmi Meluncur di Ajang IIMS 2023

JAKARTA – Setelah memasuki segmen baru di awal 2023 dengan meluncurkan Formo Max, hari ini Wuling Motors (Wuling) kembali melebarkan sayapnya ke segmen lainnya. Pada konferensi pers yang digelar di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, Wuling mengumumkan peluncuran produk terbarunya yang merupakan compact SUV pertamanya di Indonesia, Alvez ‘Style & Innovation in One SUV’. Dihadirkan dalam tiga varian, Alvez dipasarkan dengan harga mulai dari Rp209.000.000 (OTR Jakarta).

“Kami melihat bahwa generasi muda sudah memasuki pasar otomotif dengan membawa kebutuhan mobilitas yang berbeda dan unik. Hal tersebut tentunya berdampak baik pada segmen kendaraan dan menjadikannya lebih beragam dan terus bertumbuh. Untuk menjawab kebutuhan di segmen tersebut, kami mempersiapkan Compact SUV yang akan digemari berkat tampilannya yang atraktif, bodi compact namun tetap lapang, serta fitur berkendara yang modern.

Dengan segala keunggulan yang dimiliki oleh Compact SUV ini, Wuling menghadirkannya dalam sebuah kendaraan yang memadukan style dan inovasi. Hari ini, dengan bangga, kami meluncurkan Alvez, Style & Innovation in One SUV,” ujar Arif Pramadana, Vice President Wuling Motors.

Alvez memiliki arti ‘All At Once’ dalam bahasa Inggris yang melambangkan sebuah perpaduan antara desain eksterior yang stylish, interior yang modern, serta inovasi teknologi berkendara di dalam satu produk SUV. Sejalan dengan hal tersebut, Wuling pun menyematkan tagline ‘Style & Innovation in One SUV’ pada Alvez. Dengan segala kelebihannya, compact SUV ini ditujukan bagi mereka yang berjiwa muda, bergaya modern, dan cerdas dalam memilih.

Mengenai tampilan eksterior, Alvez menonjolkan style that keeps you moving. Dengan desain sleek dan stylish, compact SUV ini didukung dengan dynamic dual-tone color, penggunaan LED DRL serta adjustable LED pada lampu utama, dan LED lampu belakang, bold front grille design, dan cutting-edge 16” wheels. Secara visual SUV ini tampak fashionable dengan lekuk siluet dinamis serta bodi yang sporty.

Sentuhan modern pun turut dihadirkan Wuling dalam kabin Alvez yang mengutamakan style and sophistication within reach. Dengan adanya electric sunroof dan penggunaan material premium, setiap perjalanan pun semakin nyaman bersama Alvez. Meskipun berdimensi compact, SUV ini bisa mengakomodasi hingga lima penumpang dan memiliki kapasitas bagasi yang luas. Beragam fitur hiburan pun hadir untuk menemani pengguna berkendara dengan SUV terbaru Wuling ini.

Seperti lini produk Wuling lainnya yang mengaplikasikan Wuling Silver Logo, Alvez dilengkapi dengan teknologi pintar untuk mendukung pengalaman berkendara yang lebih percaya diri dan modern. Inovasi tersebut terdiri dari Wuling Indonesian Command (WIND) dan Internet of Vehicle (IoV).

Keselamatan dan kemudahan dalam berkendara juga dimiliki Alvez yang terwujud lewat adanya Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang secara aktif mendukung keselamatan berkendara. Selain itu, Alvez turut dilengkapi dengan fitur keselamatan yang lengkap sehingga pengemudi dan penumpang always secure in every drive. (*/r)