BRI Jalin Kerja Sama dengan BUMN Holding Industri Pertambangan

JAKARTA – Dalam rangka ekspansi bisnis dan memperkuat sinergi dengan BUMN, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin kerja sama dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau MIND ID selaku BUMN Holding Industri Pertambangan.

Kerja sama ini juga bertujuan untuk mengoptimalisasi likuiditas antar perusahaan.Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan yakni membentuk layanan perbankan berupa fasilitas Notional Pooling dan Kredit Modal Kerja Jangka Pendek. Layanan tersebut merupakan salah satu solusi keuangan yang dapat membantu pengelolaan keuangan perusahaan dalam satu grup usaha agar lebih efektif dan efisien.

Layanan ini juga mampu menjadi solusi antara perusahaan yang memiliki kebutuhan dana jangka pendek dengan perusahaan yang memiliki dana idle tanpa adanya perpindahan dana antarperusahaan dalam satu grup.

Sementara, National Poolingmerupakan layanan berbasis teknologi yang dapat digunakan sebagai alat monitoring likuiditas keuangan perusahaan dalam satu grup usaha serta memiliki keunggulan utama yaitu berupamonitoring saldo konsolidasi secara harian baik dalam mata uangRupiahmaupun valas. Hal ini tentu berpengaruh terhadap efisiensi dari pengelolaan keuangan perusahaan, terlebih lagi layanan ini dapat diakses dengan mudah melalui platform Cash Management BRI.

Terkait dengan kerja sama tersebut, Direktur Bisnis Wholesale dan KelembagaanBRI Agus Noorsanto mengatakan bahwa penggunaan layanan Notional Pooling menjadi solusi yang tepat untuk pengelolaan likuiditas keuangan perusahaan, dalam hal ini MIND ID Group.Melalui Kerjasama ini, nasabah juga dapat semakin mudah dalam melakukan pengawasan dan melakukan transaksi keuangan sehari-hari.

Selain layanan Notional Pooling, BRI memberikan layanan pengelolaan transaksi keuangan secara efisien dan secaraend to end kepada perusahaan pembiayaan, dan korporasi lainnya melalui platform Qlola by BRI. Qlola merupakan solusi keuangan digital bagi perusahaan yang terintegrasi dengan satu kali sign on seperti financial dashboard, cash management, supply chain management, dan foreign exchangeyang juga dilengkapi dengan fungsi multi-language, salah satunya menggunakanbahasa Mandarin. sehingga akan sangat membantu pengelolaan keuangan perusahaan.

“BRI berkomitmen memberikan layanan terbaik berupa integrated banking solution kepada nasabah, salah satunya dengan memberikan kemudahan pengelolaan transaksi keuangan melalui platform Qlola by BRI,” ujarnya.

Selain itu, kerja sama ini juga menjadi upaya BRI untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. “Dukungan fasilitas layanan perbankan yang diberikan BRI merupakan bentuk nyata BRI hadir dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia serta memberikan kenyamanan dan keamanan transaksi bagi para nasabah,” lanjutnya.

Perjanjian Kerja Sama (PKS)tersebut dihadiri para direktur keuangan perusahaan pertambangan yang berada di bawah naungan MIND ID Group sepertiPT Bukit Asam Tbk, PT ANTAM Tbk, PT Timah Tbk, hingga PT Indonesia Papua Metal dan Mineraldi Jakarta pada Kamis, 16 Maret 2023. Direktur Keuangan MIND ID GroupDevi Pradnya Paramita mengungkapkan bahwa seluruh perusahaan dibawah naungan MIND ID dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk mewujudkan kas perusahaan yang efisien.

“Kerja sama ini dapat mengoptimalkan, serta menjadikan kas perusahaan semakin efisien. Hal ini juga bisa meningkatkan sinergi, tidak hanya antar perusahaan dalam MIND ID Group, namun juga sinergi BUMN dalam hal ini dengan BRI,” jelasnya. (*/r)