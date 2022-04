The New Mazda CX-5 Meluncur di Pontianak, Fitur Canggih Utamakan Kenyamanan

PONTIANAK – The New Mazda CX-5 akhirnya hadir di Kalimantan Barat setelah diluncurkan di Gaia Bumi Raya City Mall, Kubu Raya Sabtu (18/4). Mobil Sport Utility Vehicle berkapasitas mesin 2.500cc ini mengusung sejumlah pembaruan dari desain, mesin, teknologi keselamatan, dan sejumlah fitur lainnya.

Mazda Adisucipto, Pontianak yakin mobil ini akan mendapat tempat di hati masyarakat Kalbar, terutama bagi mereka yang senang dengan peforma dan kenyamanan berkendara.

“Mazda CX-5 yang sebelumya sangat diminati dan menyumbang 50 persen penjualan kami di Pontianak. Dengan sejumlah upgrade, tentu saja New Mazda CX-5 yang mengadopsi senagian fitur generasi 7 ini akan makin mendapat tempat di mata costumer,” ujar Branch Manager Mazda Adisucipto Didik Sumaryono kepada Pontianak Post.

Betapa tidak, New Mazda CX-5 ini membawa sejumlah teknologi baru khas mobil modern. Seperti Mazda Radar Cruise Control (MRCC) yang membantu pengemudi menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya ketika diaktifkan, Lane Departure Warning System, Lane Keep Assist, dan juga Cruising and Traffic Support.

Keselamatan pengemudi kian terjamin lantaran SUV ini dilengkapi dengan i-activesense yang merupakan teknologi terkini Mazda mencakup serangkaian teknologi keselamatan canggih.

Lalu ada juga drive mode selection indicator yang membantu pengemudi lebih mudah mengidentifikasi mode seleksi berkendara serta ruang bagasi yang inovatif dimana papan bagian depan dan belakang dapat diatur secara fleksibel untuk mengakomodir kapasitas yang dibutuhkan dan juga dapat dibalik untuk material tahan air.

Selain itu, banyak tambahan fitur yang semakin praktis dalam peningkatan fungsionalitas sehari-hari yang dapat ditemukan di New Mazda CX-5 seperti wireless charging, hands-free power liftgate yang memungkinkan pembukaan dan penutupan pintu bagasi secara otomatis melalui sensor di bagian bawah tengah bumper belakang.

Sementara pada sisi desain, The New Mazda CX-5 hadir dengan elemen baru di bagian eksterior seperti Front Grille memiliki pola elemen tiga dimensi yang tampil seolah-olah melayang dan memberi kesan kedalaman.

Terdapat pula Signature Wing baru dengan frame tebal yang menegaskan image kuat dan kokoh, desain beserta fitting lampu front and rear lamp yang berubah menampilkan tampilan yang lebih mewah dan eye-catching. Mobil ini datang dengan enam warna, dengan warna terbaru warna baru ‘Zircon Sand Metallic’ yang selaras dengan alam tanpa mengorbankan aspek stylish dan menciptakan kesan tangguh.

Hadir dalam dua tipe, yaitu Elite dan Kuro. Elite yang dibanderol Rp616,4 juta (OTR Pontianak) mengedepankan estetika dan didesain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Adapun Kuro menggabungkan ornamen hitam dan aksen merah guna memberikan impresi berani dan jiwa yang sporty. Harganya Rp626,4juta.

Mazda Adisucipto menargetkan menjual 20 unit semua tipe mobil Mazda di Pontianak, dimana separuhnya disumbang oleh New Mazda CX-5. Konsumen juga akan mendapat layanan ekstra cuma-cuma untuk servis dan suku cadang.

“Kami memberikan gratis service dan sparepart selama tiga tahun atau 60.000 kilometer, serta special rate bunga nol persen,” pungkas Didik. (ars)