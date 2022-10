Akselerasikan Ekosistem Digital di Kampus Negeri

Kolaborasi Telkomsel dan Universitas Tanjungpura

PONTIANAK – Telkomsel terus berupaya memperkuat akselerasi ekosistem digital khususnya bidang pendidikan di lingkungan civitas akademika berkolaborasi bersama Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat menghadirkan nGage Video API (1on1 consultation session).

Platform komunikasi digital berbasis cloud yang memungkinkan kampus untuk melakukan real-time communication menggunakan video melalui Application Programming Interface (API), dengan menyematkan layanan tersebut ke dalam alur kerja aplikasi yang menjadi solusi dan dengan mudah di konfigurasi sesuai dengan kebutuhan.

Aksi kolaboratif strategis Telkomsel sebagai leading digital telco company memberikan solusi teknologi dalam bidang pendidikan melalui layanan Telkomsel Enterprise ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Telkomsel dan Universitas Tanjungpura di Pontianak, hari Senin 17 Oktober 2022.

Telkomsel dihadiri oleh VP Area Account Management Samuel Pasaribu yang didampingi GM Consumer Sales Region Kalimantan Muharlis dan GM Enterprise Account Management East Area Anka P. Djatmika, serta Universitas Tanjungpura yang dihadiri oleh Rektor Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.

VP Area Account Management Telkomsel Samuel Pasaribu mengatakan, “Di masa kenormalan baru ini, semua lini didorong untuk terus berupaya menciptakan ide maupun hal baru yang dapat mendukung peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi digital. Telkomsel Enterprise memberikan dukungan penuh kepada Universitas Tanjungpura melalui kehadiran nGage Video API ini, dan kedepan harapan kami dapat diterapkan juga di seluruh universitas di Indonesia”.

Lebih lanjut Samuel menyampaikan, Telkomsel Enterprise saat ini hadir mendukung Now Ready Business untuk menjadi game changer dalam ekonomi digital dengan memberikan solusi mobilitas terpercaya. Didukung network ecosystem terbesar dengan 169,7 juta pelanggan, 97 persen network coverage, 255.000 BTS serta 80 unit combat yang melayani lebih dari 37.000 partner perusahaan di Indonesia. Serta terus mengembangkan produk dan solusi inovatif bagi segmen corporate yang tercantum dalam Telkomsel Enterprise Digital Portfolio dan Channel.

Layanan nGage Video API memiliki ragam fitur dan layanan diantaranya View, Audio, Video, Share screen, Participants lists, Chating, Leave meeting, Raise hand, dan lain-lain. nGage Video API juga dilengkapi dengan API based platform (support web API, android dan ios SDK), Documentation API, Rooms API, Personalization (using virtual background), Video meeting features, Customization (features based on customer preference), Recording video dan Dashboard monitoring. Dengan kemudahan sistem penagihan yang dihadirkan melalui pascabayar kartuHalo Telkomsel Corporate, memberi kemudahan pelanggan segmen Enterprise untuk melakukan pembayaran karena tersedia berbagai pilihan.

Bagian dari kolaborasi Telkomsel dan Universitas Tanjungpura ini, Digital Enterprise Solution Telkomsel hadir bagi civitas akademika yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan semua badan kepengurusan kampus. Kemudian modem Telkomsel Orbit juga dihadirkan untuk mendukung koneksi wifi di lokasi kampus yang tidak terjangkau internet kabel, Microsoft Office 365 untuk terus berkolaborasi untuk mendukung sistem pembelajaran maupun pekerjaan, serta Compack Enterprise untuk terus berkomunikasi sesama entitas Universitas Tanjungpura tanpa batas melalui paket data, telpon dan sms.

Rektor Universitas Tanjungpura Garuda Wiko menyambut penuh antusias kolaborasi ini. Menurutnya Universitas Tanjungpura terus melakukan pengembangan dan pembaharuan untuk merespon kebutuhan stakeholders (mahasiswa, orangtua mahasiswa, masyarakat profesi dan masyarakat pengguna lulusan).

Langkah-langkah nyata ini telah dilakukan antara lain melalui penataan dan penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) pada semua program studi baik pada program sarjana, diploma, magister dan program doktor. Awal penerapan nGage VIDEO API digunakan untuk konsultasi skripsi, tesis maupun disertasi antara mahasiswa dengan pembimbing.

“Dengan adanya metode pembelajaran baru ini kami yakin dapat meningkatkan efisien dan fleksibilitas dalam penyelesaian tugas akhir tersebut,” ungkapnya.

Hadirnya layanan nGage Video API ini sejalan dengan upaya Universitas Tanjungpura untuk membangun ekosistem digital melalui universitas siber, pemanfaatan teknologi yang dihadirkan memperkaya kebutuhan universitas menjadi lebih baik di tengah tantangan era digital saat ini. nGage Video API dapat mengembangkan sistem komunikasi dan kolaborasi yang akan diintegrasikan dengan LMS/Sistem Akademik sehingga dosen dan mahasiswa bisa melakukan konsultasi skripsi 1on1 yang history data/rekaman nya terpusat pada sistem akademik Universitas Tanjungpura.

Agenda penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Telkomsel dan Universitas Tanjungpura ini dirangkai dengan kegiatan Kuliah Tamu mengenai tantangan dan pemanfaatan digitalisasi di dunia pendidikan dengan tema “Digitalisasi Kampus menuju Universitas Tanjungpura menjadi World Class University” bersama pembicara Chief Operating Officer Kuncie Hendra Saputra dan Professor in Digital Business Strategy School of Business and Management ITB Prof. Reza Ashari Nasution, Ph.D. bertempat di ruang Conference Theater 1 Universitas Tanjungpura yang diikuti lebih dari 150 mahasiswa.

“Universitas Tanjungpura telah menuju ke arah perkembangan teknologi menjadi hal paling utama. Sejalan dengan itu, kolaborasi Telkomsel menghadirkan nGage Video API ini diharapkan akan memperkuat langkah transformasi digital dunia pendidikan dalam menghadapi tantangan industri 4.0, sekaligus mendukung upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas terutama pada bidang pendidikan di Kalimantan Barat,” tutup Samuel. (mse/r)