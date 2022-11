Harris Day 2022 Kembali Digelar dengan Fun Bike di Enam Lokasi di Indonesia

JAKARTA – HARRIS Day, acara olahraga tahunan untuk mempromosikan gaya hidup sehat yang dihadirkan oleh HARRIS Hotels, salah satu brand hotel milik The Ascott Limited, anggota CapitaLand Investment, kembali hadir tahun ini untuk menyambut ulang tahun HARRIS Hotels yang ke-20 dengan tema HARRIS Day 2022 On The Move Cycling.

Acara utama akan diadakan pada tanggal 11 Desember 2022 bertempat di HARRIS Hotel Sentul City Bogor. Bagi peserta yang berdomisili di Jabodetabek dan Bandung dapat mengikuti kompetisi ini di Sentul City, serta serentak akan diselenggarakan bersamaan di 5 lokasi lainnya yaitu Batam, Bali, Malang, Pontianak dan Samarinda.

Kegiatan ini akan menghadirkan beberapa rangkaian kegiatan diantaranya; fun bike yang didukung berbagai macam aktivitas seperti talkshow, kuis, doorprize, dan kegiatan CSR. Kegiatan ini akan diikuti oleh peserta dari komunitas sepeda, tamu hotel, partner bisnis, karyawan, dan khalayak umum dengan target 2500 peserta dari seluruh Indonesia.

Patrick Vaysse, Chief Operating Officer The Ascott Limited – Indonesia untuk Hotel mengatakan, Acara Harris Day 2022 kali ini merupakan seri ke-11, dan akan dilangsungkan secara offline setelah dua tahun virtual karena pandemi. Kami sangat senang karena tahun ini semakin banyak antusiasme dari peserta untuk berpartisipasi dari berbagai kota di Indonesia.

Sebagian dari penjualan tiket HARRIS Day akan didonasikan untuk program CSR kami dalam mendukung pendidikan anak-anak yang membutuhkan di Indonesia melalui yayasan ISCO. Hal ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk berbagi dengan orang lain sekaligus berolahraga.

Kegiatan CSR ini dilakukan sebagai kontribusi bagi perusahaan untuk memberikan dukungan pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan di Indonesia melalui Yayasan ISCO. Yayasan ini merupakan mitra sekaligus bagian dari CSR Ascott Indonesia dan telah memberikan dukungan kepada lebih dari 2200 anak-anak yang membutuhkan dari tingkat taman kanak-kanak hingga Universitas. Hingga saat ini, ISCO telah menjangkau 28 wilayah; 16 di Jakarta-Depok, 8 di Surabaya dan 4 di Medan dengan rentang usia anak anak 5-17 tahun yang tinggal di daerah pemukiman padat penduduk.

Irene Janti, Director of Brand and Marketing, The Ascott Limited – Indonesia mengatakan, “Seiring dengan dimulainya kembali aktivitas normal pasca pandemi, kami sangat senang dapat kembali menghadirkan acara HARRIS Day tahun ini dengan fokus kepada sepeda santai. Sesuai dengan konsep HARRIS Hotels yaitu on the move dan healthy living, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk terus aktif bergerak, dan menjaga kesehatan, serta menyeimbangkan gaya hidup melalui olahraga.”

HARRIS Day 2022 On The Move Cycling akan menghadirkan berbagai tipe paket diantaranya Bright, Fit, dan On the Move. Pendaftaran dibuka sampai 30 November 2022 dengan harga mulai dari IDR 90,000. – yang sudah termasuk race pack (e-bib, e-certificate, T-shirt, refreshment, lunch box, dan tiket doorprize). HARRIS Day 2022 juga menawarkan paket bundling dengan kamar untuk menginap di hotel Harris pilihan peserta.

Para peserta akan menempuh jarak 20K dengan sepeda yang dapat dilakukan secara individual, duo, dan juga group. Acara ini terselenggara berkat adanya dukungan dari berbagai pihak diantaranya Citilink Indonesia, United Bike, Fitbar, Hydro Coco, King Koil, VHP, Ecolab, dan didukung oleh media partner MRA Broadcast Network, Gen FM, IDN Times, Liputan6.com, Merdeka.com, dan Kompas.com. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran HARRIS Day 2022, silakan kunjungi www.harrisday.whatsup-harris.com/ atau Instagram @harrishotels. (*/r)