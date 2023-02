PTPN XIII Sabet Tiga Penghargaan

YOGYAKARTA – PTPN XIII menyabet penghargaan dalam acara Rapat Koordinasi SDM & TI PTPN Group yang diselenggarakan di Hotel LPP Agro Nusantara, Yogyakarta, Kamis (16/2). Dalam ajang tersebut, PTPN XIII berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus, yakni The Best Hc Service, The Most Culture Improvement, dan The Most Impactful.

Penghargaan diterima secara langsung oleh Kepala Bagian SDM PTPN XIII, Ahmad Ridwan yang mewakili Board of Management PTPN XIII. Menurut Ahmad RIdwan, penghargaan ini merupakan bukti bahwa perusahaan berhasil melakukan transformasi dalam menjawab tantangan zaman yang dinamis.

“PTPN XIII berkomitmen untuk terus melakukan transformasi di tengah lingkungan bisnis yang terus berubah,” ujarnya.

Transformasi bisnis bukan lagi menjadi pilihan tapi merupakan keharusan agar perusahaan bisa bertahan dan menghadapi perubahan lingkungan yang begitu cepat. Langkah ini dilakukan guna mendukung kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Dengan adanya transformasi yang dilakukan menjadikan perusahaan sehat dan karyawan sejahtera, serta mampu menghasilkan kinerja impresif dan membanggakan.

“Semoga dengan perolehan ini, PTPN XIII dapat terus konsistensi untuk berprestasi serta meningkatkan inovasi secara adaptif menyesuaikan perkembangan saat ini dan ke depan,” pungkasnya. (sti/ser)