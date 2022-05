Bank Kalbar Raih Penghargaan Infobank Top BUMD 2022

PONTIANAK – Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar berhasil meraih penghargaan dengan predikat BPD Excelent For Financial Performance During September 2020-2021 di ajang penganugerahan penghargaan Infobank TOP BUMD Award 2022.

Penganugerahan penghargaan Infobank TOP BUMD 2022 diselengarakan oleh Infobank Media Group yang bekerjasama dengan Asosiasi Bank Pembangun Daerah (Asbanda) dan Perhimpunan BPR milik Pemda (Perbamida). Penghargaan tersebut diselengarakan dengan tujuan memberikan apresiasi kepada BUMD sektor keuangan yang telah menorehkan prestasi gemilang sepanjang tahun 2021.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Direktur Utama Bank Kalbar, H. Rokidi, S.E., M.M. di Hotel Alila , Solo – Jawa Tengah, Kamis (19/5). Pada Kesempatan itu, H. Rokidi, S.E., M.M. mengucap syukur atas penghargaan yang diberikan kepada Bank Kalbar.

“Yang pertama bersyukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan karunia-Nya yang pada hari ini kita di beri apresiasi oleh Infobank Media Group di penganugerahan penghargaan Infobank TOP BUMD dan Alhamdulillah kami meraih predikat BPD Excelent For Financial Performance During September 2020 – 2021″ujar Rokidi.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada stakeholder, shareholder dan seluruh pihak yang telah mendukung Bank Kalbar.

“Ini tentunya ini tidak terlepas dari peran pemegang saham, oleh karena itu kami atas nama jajaran manajemen mengucapkan terimakasih atas apa yang telah diberikan pemegang saham dalam hal ini Bapak Gubernur, Bupati dan walikota se-Kalbar kemudian DPRD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota se-Kalbar dan seluruh masyarakat serta tentunya Nasabah setia Bank Kalbar yang selama ini telah mendukung hingga meraih prestasi ini”ucapnya.

Rokidi berharap dengan adanya apresiasi ini memotivasi manajemen dan seluruh karyawan/karyawati Bank Kalbar untuk terus meningkatkan kinerja. “Dengan adanya penghargaan ini tidak membuat kami merasa puas diri, akan tetapi ini akan menjadikan motivasi untuk jajaran manajemen dan seluruh karyawan/karyawati untuk meningkatkan kinerja ditahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya ” harapnya.(sti/r)