Kenalkan Program Adira Goes to MotoGP Mandalika

PONTIANAK – PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) selenggarakan acara Gathering Bersama Ekosistem Perusahaan yang terdiri dari : Pelanggan Setia, Mitra Bisnis dan Sahabat Media Setempat. Acara gathering ini diselenggarakan sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan pelanggan sekaligus memperkenalkan Program Adira Goes to MotoGP Mandalika 2023, yakni program pemberian hadiah berupa paket menyaksikan secara langsung MotoGP di Mandalika.

Terdapat 50 orang pemenang yang akan diberangkatkan ke Mandalika untuk periode program 15 Mei sampai 15 Agustus 2023.

“Lebih dari 30 tahun kami hadir memberikan solusi finansial yang merupakan perwujudan dari misi perusahaan untuk menyediakan beragam solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan melalui sinergi dengan ekosistem. Sebagai bentuk apresiasi kami atas kontribusi pelanggan terhadap pertumbuhan bisnis, kami selenggarakan customer loyalty program yang dikemas dalam wujud Adira Goes to MotoGP Mandalika 2023” ucap Weldia, Kepala Wilayah Kalimantan Adira Finance.

Sebagai informasi, pembiayaan baru Adira Finance wilayah Kalimantan di sepanjang kuartal pertama tahun 2023 tercatat meningkat signifikan sebesar 66% y/y menjadi Rp771 miliar jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didorong pertumbuhan pembiayaan baru segmen mobil sebesar 102% y/y, diikuti segmen sepeda motor dan non otomotif masing-masing sebesar 42% y/y dan 53% y/y.

Para pelanggan bisa mengikuti Program Adira Goes to MotoGP Mandalika 2023 dengan syarat antara lain: pelanggan bukan merupakan karyawan Adira Finance; pelanggan sudah melakukan registrasi aplikasi adiraku; pelanggan merupakan perorangan, bukan perusahaan; berlaku untuk pelanggan yang masih memiliki pembiayaan berjalan atau masih memiliki angsuran berjalan pada saat pengundian. Pelanggan bisa melakukan penukaran adirapoin dengan kupon Undian Adira Goes to MotoGP Mandalika 2023 melalui aplikasi adiraku minimal versi 2.11; dan status pembayaran angsuran pelanggan tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan pada saat pengumuman pemenang undian.

Memperoleh kupon undian Adira Goes to MotoGP Mandalika 2023 sangatlah mudah, pelanggan cukup menukarkan adirapoin sebanyak 1.000 poin; pelanggan bisa menukarkan kupon undian untuk setiap nomor kontrak yang dimiliki; kupon undian mengikat kepada kontrak yang dipilih pelanggan; setiap kontrak bisa menukarkan lebih dari 1 (satu) kupon undian (berlaku kelipatan) dan setiap 1 kupon undian dihitung 1 nomor undian.

“Terima kasih atas kesetiaannya menggunakan pembiayaan Adira Finance. Tidak hanya layanan, kami juga berkomitmen untuk selalu menghadirkan program-program yang bermanfaat. Untuk itu, kami imbau kepada pelanggan, khususnya di Pontianak untuk memanfaatkan program ini dan raih kesempatan Nonton MotoGP langsung dari Mandalika ” tutup Weldia.

Informasi lebih lanjut mengenai Program Adira Goes to MotoGP Mandalika 2023 dapat dilihat di adira.id/e/motogpmandalika, aplikasi adiraku dan media sosial resmi Adira Finance. (r/*)