One Avenue Batam Segera Topping Off, Pasarkan Sewa Apartemen Ekspatriat

BATAM – Pengembang superblock One Avenue Batam, PT Wiwoa Miti Karya Batam, optimis pasar properti di Kota Batam di semester II 2022 lebih menjanjikan seiring dengan berakhirinya masa pandemi dan memasuki era endemi Covid-19.

Selain itu, dibukanya border dengan Singapura dan Malaysia juga diyakini adanya peningkatan permintaan akan properti di Batam, karena sejak dahulu banyak investor asing tertarik memiliki properti di Batam.

Menurut Gloria Yang, Sales & Marketing GM One Avenue Batam, hal tersebut membuat Batam masih sangat prospektif sebagai destinasi investasi properti, khususnya apartemen, sehingga tak heran kalau banyak investor tetap melirik dan mengalihkan sebagian investasinya ke Batam.

Salah satu yang membuktikan Batam semakin seksi bagi investasi properti, adalah keberhasilan PT Angkasa Pura I (Persero) menggait Incheon International Airport Corporation dalam konsorsium PT Bandara Internasional Batam yang mengelola Bandara Hang Nadim selama 25 tahun mulai bulan Juli ini. Investor asal Korea Selatan ini bahkan berani investasi sebesar Rp6,7 trilun.

“Itu membuktikan, bahwa Batam punya prospek yang menjanjikan bagi investasi di segala bidang, salah satunya apartemen. Sebab dengan makin terbukanya Batam dan masuknya investasi asing, maka pasar properti, terutama sewa apartemen untuk ekspatriat (orang asing) makin besar. Selain menguntungkan investor apartemen, juga akan menggerakkan bidang bisnis dan jasa lainnya,” kata Gloria, di Batam, Rabu 20 Juli 2022.

Gloria mengatakan, membaiknya perekonomian Batam ini berdampak positif terhadap pemasaran Tower South Condo, One Avenue Batam. South Condo sendiri, dari 215 unit yang pasarkan sudah terjual sekitar 25 persen.

“Yang menarik empat lantai teratas Tower South Condo, sedang diminati oleh salah satu investor yang ingin menjadikan service apartment untuk warga Korea dan Hongkong. Saat ini progress pembangunan Tower South Condo on schedule, dimana pada 25 Juli 2022 akan memasuki tahap topping off (tutup atap) atau selesainya pekerjaan konstruksi dan akan diserahterimakah pada akhir 2023,” jelasnya.

Tower South Condo terdiri dari 18 lantai, menawarkan mulai dari 1 Bedroom seluas 44 meter 2 persegi sampai dengan Penthouse 312 meter 2. Ada promo menarik bulan ini yang diberikan untuk pembelian unit South Condo khusus untuk perayaan topping off.

Selain Segmen pasar Batam, lanjut Gloria, One Avenue Batam juga membidik konsumen kota-kota Besar di Indonesia seperti Medan, Pekanbaru, Pontianak dan juga Market Luar Negeri, diantaranya Singapura, Malaysia, Hongkong, Korea Selatan. One Avenue Batam dibangun di lokasi paling strategis di Kota Batam, tepatnya berada di persimpangan Jalan Raja H. Fisabilillah. Lokasi One Avenue Batam ini berada di jantung Kota Batam yang padat dengan berbagai aktivitas bisnis, wisata, dan kuliner.

Selain lokasi, One Avenue Batam merupakan Modern Mixed Use Superblock yang mengusung tema green architecture yang memastikan kenyamanan penghuninya. One Avenue Batam juga memiliki fasilitas kolam renang paling besar di Batam, gym, dan sky garden yang bisa dinikmati khusus untuk para penghuni. Fasilitas yang akan dibangun di One Avenue Batam akan menjadi yang paling lengkap di kota Batam.

PT Wiwoa Miti Karya Batam sebagai Developer membangun superblok One Avenue Batam di lahan 520000 meter persegi. Dalam pembangunan proyek tersebut, PT Wiwoa Miti Karya Batam bekerja sama dengan beberapa vendor branded diantaranya, Schindler lift, PT Lixil Aluminium Indonesia, serta Grohe Indonesia untuk produk sanitary. (*/r)