Showroom Mobil di Pontianak ini Gunakan Robot Layani Konsumen

PONTIANAK – Penggunaan teknologi robot sudah masuk ke berbagai lini kehidupan. Tak terkecuali robot yang mampu melayani pengunjung. Seperti yang dilakukan oleh Auto2000 Pontianak. Para konsumen di dealer mobil Toyota yang beralamat di Jalan Ahmad Yani II (Arteri Supadio) Pontianak ini sudah sepekan dilayani oleh robot.

Tasha Rajagukguk, costumer relation Auto2000 Supadio mengatakan pihaknya adalah lini otomotif pertama di Kalimantan Barat menggunakan robot untuk melayani tamu. Para konsumen di showroom, kata dia, sangat antusias dengan kehadiran robot ini. “Mereka ramai-ramai foto dan ambil video. Karena merasa unik dan belum pernah mereka alami dilayani robot,” katanya.

Benda humanoid yang dinamakan Robot Pelayan Auto2000 ini tugasnya mirip pramusaji. Ketika tamu datang dia akan menyambut dan mengucapkan kata selamat datang. Begitu tamu duduk di kursi lobi showroom, dia akan berada di dekat konsumen menawarkan pesanan makanan dan minuman untuk tamu. “Tamu lalu bisa memilih menu yang tersedia di layar sentuh pada bagian kepala robot itu. Bila sudah memesan, robot akan ke dapur untuk melaporkan orderan. Sekalian dia mengantar orderan itu kepada pemesan. Kami sebagai karyawan di sini juga exited dengan kehadiran robot ini,” ujar Tasha.

Dia menjelaskan, keberadaannya merupakan bagian dari konsep pelayanan masa depan Auto2000 yang berorientasi pada teknologi canggih, dan terdepan tanpa melupakan sentuhan yang humanis dan berkesan. Robot Pelayanan sejalan dengan berkembangnya era digital dan perubahan perilaku pelanggan yang senang untuk like dan share melalui media sosial terutama atas adanya pengalaman personal yang memorable.

Tak hanya jadi pramusaji, robot ini memiliki karakter dinamis, serbaguna, multi tasking, suka menolong, energik, cerdas, ceria, dan mampu berteman dengan mudah. Tugasnya meliputi fungsi greeting, pemandu jalan, pramusaji, serta mengantarkan barang kebutuhan pelanggan seperti welcome drink, peralatan makan dan minum, perlengkapan disinfeksi, dan kebutuhan lainnya di area hospitality showroom dan ruang tunggu bengkel Auto2000.

Selain itu juga dapat bertugas sebagai media promosi bergerak yang menampilkan informasi program, layanan terkini Auto2000, dan informasi produk terbaru Toyota. Termasuk mendukung aktivitas promo dan event lainnya, serta sebagai visual appeal pada acara maupun konten sosial media Auto2000.

“Diharapkan Robot Pelayanan ini akan menciptakan pengalaman yang berbeda bagi pelanggan yang melampaui ekspektasi dalam upaya menyambut era Customer Mobillity, di mana Auto2000 menjadi pionir dalam menyajikan konsep pelayanan autonomous & frictionless services dengan tetap mengedepankan nilai-nilai ease, personal dan reliable,” kata dia.

Pihak Auto2000 berharap tamu akan mendapatkan kegembiraan dari pengalaman bersama robot ini. “Layanan ini menciptakan pengalaman baru dan interaksi yang inovatif juga personal sebagai bentuk hospitality bersama robot plus karyawan frontliners Auto2000, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan saat berkunjung ke cabang sebagai bagian dari misi kami, to help people enjoy their mobility,” ujar dia. (ars/r*)