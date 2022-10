MODENA Raih Penghargaan di Marketeers Editor’s Choice Award 2022

JAKARTA – Telah lebih dari 40 tahun MODENA menjadi penyedia home appliances terpercaya di Indonesia. Banyak upaya dalam desain dan teknologi yang dilakukannya untuk menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen yang terus berkembang dengan zaman, termasuk layanan personalisasi produk.

Terbukti, inovasi yang telah dilakukan membuahkan hasil. Marvel Series by MODENA, sebagai salah satu upaya personalisasi produk yang dilakukan MODENA, sukses meraih penghargaan Product Personalization of the Year di Marketeers Editor’s Choice Award 2022.

Marketeers Editor’s Choice Award (MECA) merupakan penghargaan yang dipersembahkan oleh Marketeers untuk merek-merek yang dinilai telah melakukan inovasi dalam pemasaran secara kreatif dan berdampak. Tahun ini, MODENA menjadi satu dari 23 perusahaan yang terpilih oleh dewan editor Marketeers untuk membawa pulang penghargaan ini.

“MODENA terpilih menjadi salah satu pemenang MECA 2022 karena kami melihat bahwa perusahaan ini telah menyajikan sebuah terobosan unik dalam industri home appliances di tanah air melalui personalisasi produk,” tutur Sigit Kurniawan, Editor-in-Chief Marketeers. “MODENA juga melakukan kampanye marketing yang omnichannel dan jangkauan penjualan yang nasional pada Marvel Series by MODENA,” sambungnya.

“Untuk MODENA, khususnya Marvel Series by MODENA, menerima penghargaan Product Personalization of the Year merupakan bukti bahwa inovasi-inovasi baru yang telah kami lakukan tidak sia-sia,” ujar Jimmy Tjan, VP Marketing MODENA.

“Seri Marvel merupakan jawaban kami atas permintaan konsumen yang menginginkan home appliances mereka dapat dipersonalisasi sesuai dengan hobi dan kegemaran mereka, sehingga Marvel, sebagai salah satu intellectual property yang paling dicintai di dunia, menjadi pilihan kami untuk menginspirasi layanan personalisasi produk,” ujarnya.

Sebelum Marvel Series by MODENA, MODENA juga telah meluncurkan layanan personalisasi produk ME by MODENA. Layanan ini memberikan konsumen kebebasan penuh untuk memilih warna dan motif produk mereka, baik di kategori Cooking, Cooling, maupun Cleaning.

“ME by MODENA memberikan konsumen kemampuan untuk berekspresi melalui warna dan motif produk rumah tangga mereka, dan juga menjadi basis dari berbagai upaya kostumisasi yang kami lakukan. Melihat antusiasme konsumen tentang Marvel Series by MODENA, tidak menutup kemungkinan untuk kami menawarkan lebih banyak lagi seri personalisasi produk yang terinspirasi dari hobi dan kegemaran konsumen zaman sekarang,” pungkas Jimmy.

Pencinta produk MODENA dan superhero Marvel dapat menemukan produk Marvel Series by MODENA dalam beragam kategori dan desain di toko-toko offline dan online di seluruh Indonesia. Jika belum berkesempatan untuk berkunjung ke toko, konsumen juga dapat mencoba augmented reality filter “Be a Hero” di Instagram MODENA untuk melakukan simulasi kecocokan dari produk seri Marvel di rumah mereka. Untuk informasi lebih lanjut terus ikuti official Instagram MODENA di @modenaindonesia. Atau kunjungi website MODENA di modena.com. (ars/biz)