Trade Expo Indonesia 2022, Tropicana Slim Monk Fruit Diekspor ke Arab Saudi,

JAKARTA – Tropicana Slim, salah satu brand unggulan dari Nutrifood yang terdiri dari serangkaian produk makanan dan minuman yang membantu konsumen membatasi asupan gula, garam dan lemak untuk hidup sehat lebih lama, meluncurkan inovasi terbarunya pada Trade Expo Indonesia 2022 yaitu Tropicana Slim Monk Fruit.

Tropicana Slim Monk Fruit merupakan pemanis alami nol kalori dengan monk fruit atau biasa dikenal dengan lu hanguo dan akan didistribusikan di Arab Saudi. Peluncuran ini dilaksanakan pada momen penandatangan perjanjian oleh CEO Nutrifood, Bapak Mardi Wu dengan Mohammmed Bawazir Trading (MBT) serta disaksikan langsung oleh Menteri Perdagangan pada pembukaan Trade Expo Indonesia 2022.

Noviana Halim, Brand Manager Tropicana Slim mengatakan, “Sebagai brand yang sudah hampir 50 tahun menginspirasi hidup sehat serta telah didistribusi lebih dari 30 negara di dunia, peluncuran Tropicana Slim Monk Fruit menambah kebanggaan kami sebagai brand Indonesia yang dapat bersaing di pasar international.

Melalui MBT, Tropicana Slim telah diekspor dan diterima dengan baik oleh keluarga di Arab Saudi sejak lama. Setelah sebelumnya kami memiliki Tropicana Slim Stevia pada varian pemanis alami, kali ini Tropicana Slim Monk Fruit hadir melengkapi rangkaian produk Tropicana Slim di pasar Arab Saudi. Dengan bertambahnya varian baru Tropicana Slim ini, semakin menginspirasi hidup sehat dan menambah pilihan pemanis alami untuk mengontrol asupan gula serta mencegah diabetes bagi keluarga di Arab Saudi.

Monk fruit atau Lu Han Guo berasal dari China Selatan dan Thailand Utara, yang secara alami memiliki rasa manis yang kaya, yaitu 200 kali lipat lebih manis daripada gula tebu biasa 1 . Tanaman ini sudah dibudidayakan lebih dari 200 tahun di China, dan mengandung triterpene glycosides yang lebih dikenal dengan mogrosida. Pemanis alami ini terbukti aman dikonsumsi berdasarkan U.S Food and Drug Administration 2 . Selain Monk Fruit atau Lu Han Guo, pemanis dari daun stevia juga dinilai aman untuk konsumsi berdasarkan U.S Food and Drug Administration 2 untuk menggantikan gula pasir dalam mencegah dan mengatasi diabetes.

“Kami berharap hadirnya Tropicana Slim Monk Fruit nantinya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Arab Saudi. Tropicana Slim selalu berkomitmen menghadirkan inovasi yang membantu keluarga hidup sehat dengan cara yang menyenangkan melalui produk bercita rasa tinggi. Semoga hadirnya produk sehat Indonesia di kancah international, dapat menjadi motivasi Tropicana Slim untuk terus berinovasi dalam menginspirasi hidup sehat tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tapi juga dunia.” tambah Noviana Halim. (*/r)