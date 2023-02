Daihatsu Ramaikan IIMS 2023

JAKARTA – Daihatsu turut hadir meramaikan pameran otomotif IIMS (Indonesia International Motor Show) 2023 yang berlangsung 16 – 26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Keikutsertaan pada pameran otomotif yang berlangsung selama 11 hari melalui PT Astra Internation, Tbk – Daihatsu Sales Operation ini menjadi salah satu agenda Daihatsu untuk turut serta dalam rangkaian pameran otomotif, sekaligus ingin berkontribusi terhadap penjualan otomotif nasional sebagai langkah awal dalam membuka tahun 2023 ini.

Dengan membawa tema ‘Memphis’, yang dinamis & fun membuat booth Daihatsu berlokasi di Hall A nomor 10 seluas 360m2 ini dapat memberikan pengalaman baru yang menyenangkan bagi para pengunjung generasi muda, dan keluarga muda selama pameran.

Pada IIMS 2023 ini, Astra Daihatsu menampilkan total 4 unit display, terdiri dari model All New Xenia R CVT ADS, Terios R A/T, Astra Daihatsu Sigra R A/T, dan Rocky 1.0 R CVT ADS. Astra Daihatsu juga menyediakan fasilitas test drive bagi para pengunjung yang tertarik dan ingin merasakan sensasi berkendara mobil All New Xenia yang dapat dicoba di Hall D.

Tak hanya itu, selama penyelenggaraan Astra Daihatsu juga siap menyambut para pengunjung yang ingin mewujudkan impiannya untuk memiliki mobil baru Daihatsu dengan beragam kemudahan mulai dari DP ringan, diskon spesial, cashback, dan program menarik lainnya selama pameran IIMS berlangsung.

“Keikutsertaan Daihatsu pada pameran IIMS 2023 merupakan partisipasi kami terhadap rangkaian pameran otomotif, sekaligus ingin berkontribusi terhadap pasar otomotif nasional sebagai langkah awal di tahun 2023 ini. Kami dengan senang hati siap melayani pengunjung yang datang dan membeli mobil Daihatsu,” ujar Hendrayadi Lastiyoso, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation. (mse/r)