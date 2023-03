Juara Proliga 2023, Tim Bandung bjb Tandamata Terima Apresiasi

BANDUNG – Tim Voli Putri Bandung bjb Tandamata berhasil meraih gelar juara pada ajang Proliga 2023. Untuk itu, tim menerima uang pembinaan atau dana kadedeuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Acara penyerahan apresiasi dilaksanakan di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 20 Maret 2023. Kadedeuh berupa uang tunai tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Bunda Pembina Tim Voli Putri Bandung bjb Tandamata, Atalia Praratya beserta jajaran kepada tim Bandung bjb Tandamata.

Dalam sambutannya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, “Kami sangat bangga dan tentunya mengucapkan selamat kepada Tim Voli Putri Bandung bjb Tandamata berhasil meraih gelar juara pada ajang Proliga 2023, semoga jiwa semangat juara ini dapat menyemangati dan memperkuat bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang paling hebat, jago dan luar biasa khususnya dalam bidang olahraga, terus raih berprestasi tidak ada yang tidak bisa dikalahkan karena kita semua adalah pahlawan The New Hero to Our Young Generation,” ujarnya.

Di samping itu, tim juga mendapat dana apresiasi dari bank bjb. Hadiah diserahkan oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi, didampingi oleh Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan dan Direktur Kepatuhan bank bjb Cecep Trisna beserta jajaran kepada perwakilan tim secara simbolis.

Tahun ini, tim Bandung bjb Tandamata menyabet title back-to-back champion setelah berhasil menjuarai ajang Proliga dua tahun berturut-turut sejak 2022. Total terdapat empat gelar juara yang berhasil diraih tim sepanjang berkompetisi, yakni pada 2003, 2006, 2022 dan 2023.

Laga final berlangsung pada Sabtu, 18 Maret 2023 di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Tim Bandung bjb Tandamata berhasil keluar sebagai juara setelah bertanding sengit dengan tim Jakarta Pertamina Fastron dengan skor akhir 3-2.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, kadedeuh yang diterima adalah wujud apresiasi pemerintah dan bank bjb terhadap prestasi dan kerja keras seluruh tim. Hal tersebut juga menunjukan kepedulian pemerintah dan bank bjb dalam pengembangan prestasi atlet Jawa Barat, khususnya pada cabang olahraga voli.

“Diharapkan dana kadedeuh yang diberikan dapat menjadi penyemangst bagi tim untuk terus mempertahankan capaian membanggakan ini di tahun-tahun berikutnya. bank bjb juga senantiasa berperan aktif dalam membina serta mencetak atlet nasional yang berprestasi,” ungkap Yuddy. (*/r)