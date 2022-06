BRI Dorong UMKM Go Global melalui Expo ANTAD & Alimentaria

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus melakukan pemberdayaan dan pendampingan UMKM untuk mendorong UMKM mencapai go modern, go digital, go online, dan go global.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan memberikan kesempatan akses pasar ekspor UMKM menjajaki pasar Amerika, lebih tepatnya di Meksiko dalam ANTAD & Alimentaria Expo yang diselenggarakan di Kota Guadalajara.

ANTAD & Alimentaria Expo merupakan event internasional untuk sektor ritel, hotel dan restoran yang bertujuan untuk memperkuat dan membina hubungan komersial dan peluang bisnis untuk sektor makanan dan minuman di Meksiko.

Dalam expo ini, BRI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Mexico City dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) Mexico City memfasilitasi 23 UMKM terkurasi untuk mengenalkan produk terbaiknya di pasar Meksiko, mulai dari tanggal 17 hingga 19 Mei 2022.

Produk UMKM yang berpartisipasi juga mengikuti business meeting untuk mendapatkan buyer potensial, memperluas wawasan dan menjadi benchmark untuk UMKM dan produknya.

Adapun perwakilan UMKM binaan BRI di antaranya Havilla Gourment Tea, Rendang Uni Tuti, Cokelatin, Tauto Kedung Rasa dan lain-lain. UMKM tersebut berasal dari berbagai daerah di

Jabodetabek, Semarang, Yogyakarta, Malang, Bandung dan Serang.

Secara umum, produk makanan dan minuman dari 23 UMKM binaan BRI ini berhasil menarik minat pengunjung Expo ANTAD & Alimentaria 2022 di Guadalajara, Meksiko. Hasil menggembirakan lainnya dari event ini adalah adanya commitment deal dengan La Pasiega, sebagai importir produk makanan dan minuman terbesar di Meksiko, untuk melakukan impor produk dari 23 UMKM yang berpartisipasi di Expo ANTAD & Alimentaria.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto mengatakan, BRI berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan kepada UMKM sehingga bisa mempunyai produk yang berkualitas tinggi dan bisa meningkatkan nilai jual secara global.

“BRI sebagai agent of development akan terus mendorong UMKM naik kelas untuk go global serta mendapatkan buyer potensial yang dapat menunjang bisnisnya,” ujarnya.

Dalam hal ini, BRI juga memfasilitasi salah satu UMKM, Havilla Tea, yang merupakan runner up kompetisi Pengusaha Muda Brilian 2020 untuk mengikuti ANTAD & Alimentaria Expo. UMKM ini berinteraksi langsung dengan masyarakat Mexico serta para pelaku bisnis disana.

“Berpartisipasi di expo tingkat internasional merupakan pengalaman pertama kami sehingga banyak manfaat yang kami terima. Kami mengucapkan terima kasih kepada BRI karena telah memfasilitasi kami untuk menembus pasar di Meksiko,” ujar Ajeng Respati sebagai perwakilan dari Havilla Tea.

Dengan spirit BRI, UMKM Indonesia naik kelas ke pasar global, diharapkan expo tingkat internasional dapat dijadikan sebagai booster bagi UMKM lainnya untuk menembus pasar

global.

Ke depan, BRI akan tetap mendampingi 23 UMKM perserta event untuk memiliki izin ekspor ke pasar Mexico dengan menggandeng La Pasiega. BRI bersama KBRI Mexico City dan ITPC Mexico City pun menargetkan ekspor produk-produk UMKM ini dapat dilaksanakan pada Desember 2022. (*/r)