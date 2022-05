BRISE Coin, Kripto Seharga Rp0,01 Diprediksi Melejit Rp14.345 ?

PONTIANAK – Terjun di dunia kripto, carilah token atau coin berprospek menjanjikan dengan banyak projek. Salah satunya paling banyak dicari trader dan investor cryptocurency seluruh dunia adalah BRISE, coin asli dengan Blockchain Bitgert (BRC20) dan sudah masuk di berbagai CEX (Exchanger Dunia).

Banyak pengamat dunia kripto terkenal memprediksi harga tahun 2022 sekarang yakni $ 0,0000007569 atau Rp0,01051 bakalan menyentuh ATH baru $1 sampai $44 per 1 BRISE. Diprediksi terjadi tahun 2023 sampai 2040. Sudah siapkah pundi-pundi uang dingin anda berubah menjadi “NAGA” ?

Mr.Rich adalah trader investor dan trader kripto dari berbagai market dunia. Dia sudah menyimpan dan menambah pundi-pundi token BRISE jaringan Binance Smart Chain di L Bank, Hotbit dan Bitmart. Sebanyak 12.356.098.00,56 miliar Coin BRISE dipersiapkan sebagai investasi masa depan. Dia optimis bakalan menjadi miliarder lagi di masa mendatang.

“Projectnya banyak sekali. Terus running. Seusai dipasarkan awal tahun 2021 kemarin. Jika mau investasi, maka sekarang harga beli paling tepat Mei tahun 2022 ini. Saya masih akan menambah BRISE,” ucapnya dalam bahasa inggris yang ditranslatekan dalam grup telegram BRISE global.

Rich sendiri bukanlah pemain baru dunia kripto. Dia salah satu whales (paus) yang memiliki banyak Bitcoin (BTC), ETH dan BNB. Di akun tweeternya banyak sekali pengikut yang mendengarkan akan kemana uang mereka di investasikan. Seperti sang pendegung agung Elon Musk, Rich menjadi kaya raya berkat investasi kripto beberapa tahun silam.

Dia membeli ETH yang pernah seharga Rp60 jutaan dan sekarang berharga Rp29 jutaan. Begitu juga BTC pernah seharga Rp980 jutaan dan sekarang seharga Rp432 jutaan. Dulunya, Rich membeli ETH hanya Rp6 sampai 10 ribuan saja, di tahun 2015 silam. Pun demikian dengan BTC diperolehnya free cuma-cuma dan dibeli dari temannya dengan harga Rp10.000 saja, per 1 BTC.

Diduga dia memiliki ribuan atau puluhan ribu BTC. Kini, usulnya membeli BRISE token dengan banyak project dan baru direlease awal tahun 2022 ini. “Want to be rich guys. Follow me. BRISE go to the moon. Hold and sell when you feel need it,” kicaunya di grup telegram global.

Rich mengatakan cepat atau lambat, exchanger dunia semacam Binance, FTX, Coinbase Exchange, Kraken, Kucoin, Crypto.Com, Bitfinex, Gemini, Huobi Global dan lain-lain akan merelease BRISE Coin. Itu artinya, harganya tidak akan seperti sekarang yakni $ 0,0000007569 atau Rp0,01051. Bisa jadi beberapa nol koma bakalan terpotong banyak.

“Imagine if you buy now. How many $ you will receive,” katanya kembali.

BRISE token asli di Blockchain Bitgert memang fenomenal sekarang. Banyak perusahaan-perusahaan besar kripto dunia mencoba menjalin kerjasama. Alasannya project Bitgert masih banyak “running” dan berprospek mengalahkan coin papan atas. Karena itu menjadi alasan investor kripto berbagai negara belahan eropa, arab, dan asia menyimpannya.

Proyek Bitgert menjadikan BRISE Coin sebagai inisiatif potensial dalam jangka panjang. Bitgert adalah salah satu inisiatif crypto paling terkenal saat ini. Data diambil dari situs web proyek bahwa Bitgert adalah Organisasi Rekayasa Kripto yang telah membangun Blockchain tercepat. Pertukaran berbasis Bitcoin, Bitgert, mengklaim memiliki blockchain yang dapat memproses 100.000 transaksi per detik dengan hampir tanpa biaya sama sekali.

“Bitgert Coin, proyek DeFi dan dApps yang berkembang pesat, terlibat dalam berbagai upaya. Sekarang Bitgert Coin telah tumbuh secara signifikan di pasar crypto. Bitgert Coin telah memberikan pengembalian besar kepada investor pertamanya pada tahun 2021,” katanya.

Adrianto, pengamat kripto tanah air diihubungi lewat telegramnya menyebutkan bahwa Harga Bitgert pernah melonjak ke harga tertinggi sepanjang masa (ATH) sebesar $0,00000404 pada Agustus 2021. Dengan jumlah token dan dukungan komunitas masih terbatas, masa depan Bitgert Coin akan cerah.

“Bayangkan jika seluruh trader dunia, menyimpannya. Sekarang sedang dilakukan. Harga BRISE bakalan tak menentu naiknya,” ucapnya.

Dia berani memprediksikan bahwa harga Bitgert Coin akan terus naik dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, melebihi level $75 pada akhir dekade ini. Pada tahun 2022, kebangkitan aset kripto mungkin sederhana. Diperkirakan nilai perdagangan tertinggi BRISE Coin adalah $0,0000047 dari harga 0,0000007569 atau Rp0,01051.

“Jika pasar berkembang sesuai dengan perkiraan kami, harga rata-rata Bitgert mungkin sekitar $0,0000023 dan tingkat harga minimum bisa tumbuh hingga $0,0000018 pada tahun 2022,” prediksinya.

Jika prediksi tidak meleset, kenaikan besar pada tahun 2022, bisa mencapai Rp100 sampai 14.340 per 1 BRISE. Nah harga Bitgert Coin dapat naik jauh lebih tinggi lagi, tahun 2023 jika terjadi pergerakan bull di pasar cryptocurrency.

Tahun 2030, sebagai era baru digital dalam crypto berbasis proyek nyata seperti Bitgert Coin mungkin mengambil alih industri. Di tahun tersebut mungkin berakhir dengan harga rata-rata $0,018. Sementara nilai terendah Bitgert Coin bisa mencapai $0,0095.

“Harga Bitgert Coin mungkin dapat mencapai level ATH baru di tahun 2028. Tergantung pada pasar, kami mungkin melihat harga rata-rata $7,23 per 1 BRISE pada tahun 2030,” ucapnya.

Membeli Koin Bitgert (BRISE), sebagai koin DeFi dan dApps yang baru naik, tak sulit menemukannya. Banyak platform perdagangan crypto tahun 2022 ini menawarkan BRISE Coin untuk perdagangan publik. Ada Gate.io, Hotbit, Pancakeswap V2, MEXC, Bitmart, LBank, LaToken, IndoEx, Bibox dan XT.COM. Itu adalah CEX Global yang menampung koin/token baru release.

“Di Indonesia flatform perdagangan kripto seperti Indodax, Tokocrypto, Pintu, Rekeningku dan lain-lain kemungkinan akan memperdagangkan BRISE dengan IDR. Hanya soal waktu saja. Tertarik, silahkan investasi. Pakai uang dingin. Riset dan teropong perjalanan projek-projeknya?” katanya setengah mengajak. (den)