Lima Ribu Pelari Semarakkan BRImo Colourful Run 2022

JAKARTA – Sebanyak 5.000 pelari individu turut berpartisipasi dalam event BRImo Colourful Run 2022 yang diselenggarakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Minggu, 21 Agustus 2022 di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta. Mengusung “Bring More Colour To Your Life”, BRI mengajak masyarakat untuk meningkatkan semangat hidup sehat. Adapun acara ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

BRImo Colourful Run 2022 merupakan salah satu gerakan BRImo untuk dapat selalu hadir dan merangkul berbagai komunitas di Indonesia, sama halnya seperti digital banking BRImo yang menggabungkan beragam fitur unggulan untuk memudahkan keseharian penggunanya mulai dari transaksi transfer, bayar, beli, investasi proteksi hingga pencatatan keuangan, semua dapat dilakukan dalam satu aplikasi.

Pelari yang berusia lebih dari 13 tahun dapat mengikuti dua kategori lomba, yakni Happily Run 5K dengan biaya Rp. 50.000,- dan kompetisi Do Your Best 10K dengan biaya Rp.100.000,- dengan pendaftaran yang dibuka sejak 3 Agustus 2022 silam. Selama acara berlangsung, Bazaar dan hiburan pada BRImo Colorful Run juga didukung oleh digital payment dengan menggunakan BRImo.

Khusus untuk Pengguna BRImo, peserta mendapatkan diskon khusus dan hanya perlu membayar Rp.40.000 untuk Lari 5K dan Rp. 80.000 untuk Lari 10K. Selain itu juga ada promo Cashback sebesar Rp.50.000,- untuk setiap pembukaan Tabungan BRI BritAmaX melalui Link bit.ly/BritamaRun.

Bagi para peserta yang telah teregistrasi akan mendapatkan kelengkapan race pack berupa jersey, BIB number, race booklet, hingga tas yang diambil pada 19 dan 20 Agustus 2022, di Gedung Elevated B, Parkir Timur, GBK Senayan.

Kompetisi lari ini memperebutkan hadiah total hingga Rp.75 Juta untuk para pemenang kategori 10K. Selain itu, peserta Happily Fun dengan kostum terbaik juga akan mendapatkan hadiah menarik. Acara akan diakhiri dengan pertunjukan music oleh RAN yang meriah dan pengundian Doorprize.

Dalam jumpa media BRImo Colorful Run 2022, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan perseroan senantiasa mendukung penerapan gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Di samping itu, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk memperkenalkan Financial Super Apps BRImo yang menjadi solusi berbagai kebutuhan finansial nasabah.

“BRImo Colourful Run 2022 bertujuan agar masyarakat dapat kembali bersemangat untuk memulai hidup sehat dan beraktivitas diluar dengan tetap menjaga protokol kesehatan. BRImo Colourful Run juga bisa menjadi tempat untuk para komunitas saling bertemu kembali dan menjalin koneksi semakin erat, setelah sekian lama terhalang oleh pandemi. Hal ini sejalan dengan tujuan BRImo untuk selalu hadir dalam berbagai kegiatan sehari hari masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Handayani mengungkapkan BRI senantiasa terus menyesuaikan kebutuhan nasabah di era digitalisasi ini, salah satunya adalah kebutuhan proteksi. Hal ini diwujudkan melalui kehadiran fitur Personal Accident and Life Insurance yang tersedia di BRImo. Di ajang BRImo Colourful Run 2022, BRI juga menyediakan promo special bagi nasabah yang melakukan pembelian produk Asuransi Acci Care (perlindungan terhadap risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dan cacat tetap) atau Life Care (perlindungan terhadap risiko meninggal dunia alami atau akibat kecelakaan) dengan premi tahunan, di mana nasabah akan mendapatkan free ticket BRImo Colourful Run 2022 dengan kuota terbatas.

“Bersamaan dengan diadakannya berbagai kegiatan dengan komunitas tersebut, BRI akan terus mengembangkan layanan BRImo sebagai wujud transformasi digital sekaligus menghadirkan layanan berorientasi pada konsumen (customer centric),” ujar Handayani.

Hingga kuartal II-2022, BRImo telah digunakan oleh 18,47 juta users atau tumbuh 66,3% secara Year on Year (YoY). Adapun pertumbuhan jumlah transaksi dan sales volume BRImo pada periode yang sama berhasil mencapai triple digit. Jumlah transaksi BRImo hingga akhir Juni 2022 diketahui sebesar 726,4 juta atau tumbuh 136,5% YoY. Sementara itu, sales volume BRImo meningkat 131% YoY atau mencapai senilai Rp1.075 triliun. Dari transaksi finansial tersebut, dihasilkan Fee Base Income sebesar Rp724,2 miliar. (*/r)