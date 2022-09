Bank Mandiri Kerja Sama dengan Untan untuk Pengelolaan Keuangan Karyawan

PONTIANAK – Bank Mandiri melangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerja sama dengan Universitas Tanjungpura guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan karyawan dan dosen di Universitas Negeri di Kalimantan Barat tersebut. Seremonial tersebut berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak, Selasa (20/9) kemarin.

Kerja sama tersebut memanfaatkan kemampuan kedua pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, serta tata kelola dan pengembangan inovasi.

Adapun ruang lingkup yang dimuat pada nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini terkait dengan penggunaan fasilitas dan produk perbankan yang disediakan oleh Bank Mandiri. Fasilitas yang dituang dalam proses kerja sama tersebut terkait dengan House Ownership Program, Livin by Mandiri dan Kopra yang ditujukan untuk institusi, termasuk dosen, karyawan dan mahasiswa.

Fasilitas House Ownership Program merupakan fasilitas kredit untuk membiayai pembelian hunian maupun take over. Selanjutnya, fasilitas berupa Livin by Mandiri merupakan aplikasi ialah sarana untuk melakukan transaksi hanya dengan menggunakan satu aplikasi di dalam smartphone. Sedangkan untuk fasilitas Kopra by Mandiri di mana memiliki konsep induk super platform mempermudah nasabah wholesale menjangkau banyak layanan digital bank dalam satu akses.

“House Ownership Program memberikan keuntungan yang lebih seperti simplifikasi proses serta bunga yang diberikan sangat kompetitif,” jelas Gary Tifen selaku Consumer Loan Head PT Bank Mandiri Region IX Kalimantan.

Selain House Ownership Program yang dikenal dengan HOP, Bank Mandiri juga menawarkan fasilitas berupa KPR Mitraguna yang merupakan fasilitas refinancing beragunan aset untuk membiayai berbagai kebutuhan konsumtif.

Selanjutnya, fasilitas yang ditawarkan berupa super app Livin by Mandiri. Aplikasi ini merupakan transformasi yang diberikan Bank Mandiri untuk mendukung peran era teknologi dalam mengahadapi revolusi industri 4.0.

“Selain kemudahan yang ditawarkan oleh Livin by Mandiri dalam bertransaksi, kita memberikan program discount berupa cashback dalam melakukan transaksi scan QR menggunakan Livin by Mandiri pada merchant yang berada di Universitas Tanjungpura,” ujar Assistant Vice President Bank Mandiri Area Pontianak, Hendry Jupiter (20/9).

Selain menghadirkan Livin by Mandiri, Bank Mandiri tidak berhenti mengeluarkan inovasi fasilitas dalam mendukung peran teknologi. Fasilitas yang ditawarkan berupa Kopra by Mandiri yang akan mengintegrasikan seluruh kebutuhan transaksi wholesale ke dalam satu platform secara Single Sign On (SSO) dengan fitur Cash Management, Forex Transaction, Value Chain Financing, Trade Finance, Smart Account, serta Online Custody.

“Kopra by Mandiri siap menjembatani kebutuhan yang customize dari sisi Kopra Portal, Kopra Host to Host, dan Kopra Partnership untuk mendukung peran digitalisasi, transparansi dan efisiensi dalam menerapkan Good Corporate Government serta menuju PTN-BH. Selain itu, Bank Mandiri akan memfasilitasi Universitas Tanjungpura untuk identifikasi pendanaan account pada CSR,” tutup Satrio Jati selaku Trade Service Manager Bank Mandiri Area Pontianak. (*/r)