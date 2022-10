Berkah Bintangor Sediakan Furniture dan Asesoris dari Kayu Khas Kalbar

PONTIANAK – Toko kayu dan mebel Berkah Bintangor menyediakan beragam furniture dan aksesoris berbahan dasar kayu. Tak hanya itu, toko ini juga menjual aneka produk hasil hutan bukan kayu.

“Produk berbahan dasar kayu tersebut berupa furniture seperti meja kerja, kursi, penyekat ruangan, hingga lemari,” ucap Owner Berkah Bintangor, Dedy Armayadi, S.Hut.

Kayu yang menjadi bahan utama merupakan kayu eksotik khas Kalbar, antara lain kayu sungkai, sengon, hingga jati. Sebagian besar berasal dari hasil budidaya masyarakat yang tentunya memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Kayu jati sendiri dipasok dari Kota Singkawang. Selain itu, ada pula kayu sungkai dari Ketapang serta kayu sengon dan jabon yang berasal dari Kubu Raya.

“Ada pula kayu alam yang kita gunakan, seperti kayu rengas burung atau rengas tembaga,” sebutnya.

Selain itu, ada pula produk hutan bukan kayu yang dikreasikan menjadi aksesoris untuk dipajang di ruangan. Contohnya adalah hiasan dinding yang tersebut dari akar keladi air yang dibingkai dengan kayu. Ada juga hiasan kain motif khas Pontianak hingga keset kaki bergambar yang dibingkai dengan kayu. Hiasan ini cocok untuk mempercantik ruangan.

“Ada juga hiasan keset kaki yang dibingkai dengan kayu. Filosofi dari produk ini adalah saatnya berada di atas,” terang Alumni Jurusan Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Untan Pontianak itu.

Harga produk yang ditawarkan oleh UMKM di Kota Pontianak ini cukup beragam sesuai dengan ukuran dan kualitas kayu. Untuk talenan dari kayu misalnya, rentnag harganya antara Rp25-50 ribu per item.. Untuk hiasan dinding mulai dari Rp150-600 per item, dan furniture mulai dari Rp700 ribu smapai 2,5 juta per item.

Berkah Bintangor sendiri beralamat di simpang Jalan Amanah, Jalan Pemda. Komplek Ruko Sultan Mansion R-2, Pontianak timur. Saat ini, usaha tersebut tengah membuka stan di Pameran di Taman Alun Kapuas dalam rangka hari jadi ke-2 tahun dari tanggal 20-23 Oktober 2022. (sti/ser)