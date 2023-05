Hari Hipetensi Sedunia 2023, Tropicana Slim Gelar Pemeriksaan Kesehatan

JAKARTA – Dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia, Tropicana Slim berkolaborasi dengan InaSH (Indonesian Society of Hypertension) dan OMRON melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan kontrol tekanan darah melalui gaya hidup sehat, melalui kampanye #BeatHypertension2023.

Penyakit hipertensi kerap dianggap sebagai silent killer karena seringkali timbul tanpa gejala sehingga banyak kasus hipertensi yang tidak terdiagnosis dan seringkali berakibat fatal karena tidak segera dikontrol dengan baik. Kegiatan #BeatHypertension 2023 ini merupakan wujud komitmen Tropicana Slim dalam mengampanyekan gaya hidup sehat, bersama berbagai mitra strategis, salah satunya Tokopedia, yang melibatkan lebih dari 18.000 peserta di 36 titik seluruh Indonesia, serta disiarkan langsung melalui media digital untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Doddy R. Nugraha, Sp.P.D. menyampaikan, “Di Indonesiakasus hipertensi cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, 25,8% orang Indonesia atau sekitar 63.3 juta orang di Indonesia mengalami hipertensi, dimana sayangnya hanya 1/3 yang terdiagnosis. Padahal hipertensi dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, dan kerusakan organ lainnya. Untungnya hipertensi dapat dicegah, salah satunya dengan menjalankanpola makan sehat, seperti membatasi asupan garam dan rutin melakukan pengecekan tekanan darah,” jelas dr. Tunggul.

Wimpi Sugeng, Area Marketingmenyampaikan, “Berdasarkan fakta yang ada, kita tahu bahwa hipertensibukan hanya penyakit yang dapat diderita oleh orang tua, namun juga pada usia yang lebih muda. Mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk melakukan pengecekan tekanan darah secara berkala dan mengurangi asupan garam, maka perlu diadakan edukasi untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam melakukan pencegahan sejak dini ucap Wimpi. Sebagai brand yang telah menemani dan menginspirasi keluarga Indonesia hampir selama 50 tahun melalui serangkaian produk sehat dan bercita rasa tinggi, Tropicana Slim ingin mengajak masyarakat Indonesia bersama-sama untuk mencegah dan melawan penyakit hipertensi melalui kampanye #BeatHypertension 2023 ini, yang disertai dengan adanya pemeriksaan tekanan darah gratis untuk para peserta.”

Faktanya, asupan garam rata-rata masyarakat dunia diperkirakan 10.8 gram per hari, dua kali lipat lebih banyak dari rekomendasi WHO, yaitu kurang dari 5 gram per hari (satu sendok teh). Padahal, tingginya asupan garam telah terbukti berkaitan dengan peningkatan tekanan darah dan risiko hipertensi, ujar Wimpi Sugeng. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengurangi asupan konsumsi garam, dengan memperhatikan label makanan sebelum membeli produk makanan serta menghindari produk dengan kandungan garam atau sodium yang tinggi.

“Selain memperhatikan label makanan, memasak sendiri di rumahjuga dapat menjadisalah satu alternatif untuk mendukung pola makan sehat. Namun, kita harus waspada dengan garam tersembunyi pada kondimen yang kita tambahkan pada makanan (saos, kecap, dan bumbu) karena banyak produk kondimen yang tinggi garam. Sebagai alternatif, produk kondimen rendah garam Tropicana Slim, seperti kecap manis, kecap asin, kaldu jamur, saus tiram, dan berbagai produk rendah garam lainnya yang kami miliki, dapat bermanfaatmembantumasyarakat Indonesia mengontrolasupan garam hariantanpa perlu mengorbankan rasa masakan,” tambah Wimpi Sugeng.

Turut didukung oleh Tokopedia, pelaksanaan #BeatHypertension diharapkan menjadi upaya Tokopedia dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan produk makanan dan minuman sehat, termasuk berbagai produk bebas gula, rendah garam dan rendah kalori Tropicana Slim. Lewat kolaborasi ini, Tropicana Slim bersama Tokopedia juga berharap semakin banyak pegiat usaha di industri makanan dan minuman sehat yang ikut berpartisipasi dalam mendukung pola hidup sehat, termasuk dalam upaya pencegahan hipertensi. (*/r)