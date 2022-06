Aston Pontianak Perkenalkan Teknik Baru Penyajian BBQ 

PONTIANAK – Ada yang berbeda menu BBQ yang diadakan oleh Aston Pontianak. Pihak hotel memperkenalkan teknik penyajian yang dikenal dengan nama gueridon service atau bisa juga disebut french style.

“Gueridon Service merupakan sebuah tehnik penyajian makanan kepada tamu, dari proses memasak hingga penyajian makanan dilakukan di atas kereta dorong yang diletakkan di dekat meja tamu masing-masing.” ujar Riky Ismail selaku Food & Beverages Manager ASTON Pontianak.

“Teknik ni dikenal juga dengan French style atau ala Perancis yang tujuan utamanya adalah memberikan sebuah atraksi atau hiburan kepada tamu saat berada di restoran” imbuhnya.

Dalam sejarahnya, Gueridon Troli berasal dari Rusia pada awal abad ke-18. Namun, mulai dipopulerkan di Monte Carlo (terletak di antara Italia dan Prancis dan diperintah oleh Monarki Monako) pada tahun 1894. Hidangan flambéed pertama yang diklaim adalah Crepe Suzette, yang ditemukan oleh Henry Carpenter ketika bekerja sebagai Commi di Café de Paris.

Bagi masyarakat yang ingin menikmati makan malam bersama keluarga atau teman di akhir pekan, sangat cocok untuk memesan paket BBQ dari ASTON Pontianak. Cukup membayar Rp100.000,net per orang sudah bisa menikmati aneka sajian makanan All You Can Eat. Mulai dari aneka grill, menu utama, hingga hidangan penutup dan spesialnya lagi khusus di Sabtu mendatang (25/6) akan ada Gueridon Service. (ars)