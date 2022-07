Tagar Lompat Lebih Tinggi BNI Trending

JAKARTA – Kolaborasi Chandra Timothy Liow, seorang aktor, sutradara, kreator konten, dan YouTuber bersama BNI berhasil populer di lini masa Twitter.

Tagar untuk #BNIforStrongerIndonesia dan #LompatLebihTinggi mampu menempati 2 posisi tertinggi trending topic untuk Indonesia Trends di Twitter, malam Sabtu ini (23/7/2022).

Adapun, konten kreatif ini merupakan project pembuatan untuk Video Klip (MV) Lompat Lebih Tinggi (Official Music Video) Inspired by Sheila On 7.

Benar saja, tak disangka kolaborasi Chandra Liow dengan BNI disambut baik oleh masyarakat. Komentar positif yang membangun, banyak ikut yang mendoakan BNI agar semakin Lompat Lebih Tinggi Lagi di tahun 2022 dan pada masa depan.

“Makin mantab! Lompat Lebih Tinggi dan BNIforStrongerIndonesia,” demikian diungkapkan akun twitter @cajak22.

“Bank BNI melakukan kolaborasi keren nih!!” demikian cuitan dari akun twitter @Lau_jauh

“Good JOB BNI keren! Lompat Lebih Tinggi,” kata akun twitter @Ox_ol3l3

Publik meyakini bahwa BNI bisa terus berinovasi dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi. “The collaboration is really cool. Hopefully there will be next collaboration with others,” tegas dari akun @Suarahati_indri.

Chandra Liow mengatakan, setelah tujuh bulan Tim2One miliknya vakum mengunggah video di youtube, pihaknya kini menegaskan siap kembali menelurkan karya-karya yang akan menghibur jagat Nusantara dan Dunia.

“Setelah melewati persiapan untuk project-project comeback, kami persembahkan sebuah lagu dan MV selebrasi ulang tahun BNI yang ke-76 inspired by one and only Sheila On 7,” sebutnya.

Selain itu, Chandra menyampaikan harapannya di umur BNI yang baru ini. Semoga di tahun-tahun mendatang, lanjutnya, BNI terus bersinar dan berjaya. Dia menyampaikan, rasa terima kasihnya kepada BNI yang kini bermandatkan global banking tersebut.

“Thank you BNI for the ultimate trust for this project and all the best for BNI’s bright future!”

Tonton keseruan Video Klip BNI Lompat Lebih Tinggi di link https://youtu.be/uTl2yjvrTuc