Jadi Brand Ambassador BRI, Cinta Laura: What I Love is BRI

Perempuan Bisa Memulai Bisnis

JAKARTA – Siapa tak kenal Cinta Laura Kiehl? Sebagai pesohor dia tak hanya memiliki penampilan rupawan. Cinta dikenal sebagai sosok cerdas dan menginspirasi. Beruntung bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menjadikannya brand ambassador.

Namun ternyata, keberuntungan tak hanya milik BRI. Bagitupun Cinta, merasa bangga dan bahagia menjadi bagian dari keluarga besar bank dengan jejaring terluas di Indonesia tersebut. Apa Pasalnya? Cinta menilai BRI memiliki tekad kuat memberdayakan masyarakat hingga tataran grassroots economy. Khususnya bagi kaum perempuan agar lebih berdaya.

“And what I love is BRI benar-benar memikirkan setiap rakyat Indonesia, bagaimana perempuan di daerah terpencil bisa mulai berbisnis dan bisa mendapatkan penghasilan lebih,” ujarnya di sela-sela acara WOMAN (Wonderful & Magnificent) BRI yang diselenggarakan dalam memeringati Hari Kartini (21/4/2022).

Menurutnya, BRI mampu mendorong inklusi dan literasi keuangan hingga pelosok negeri. Perempuan-perempuan di daerah, kata dia, melalui layanan perbankan BRI diajarkan bagaimana cara menabung, hingga mempersiapkan keuangan mereka dengan cara yang lebih aman. Hal itu menjadi penting bagi pelaku ekonomi menengah ke bawah khususnya kaum hawa karena dapat membangun kepercayaan antara masyarakat yang masih belum paham fasilitas perbankan.

Dengan demikian, masyarakat yang masih minim literasi dapat teredukasi. Sehingga perlahan tapi pasti semakin paham layanan jasa keuangan formal demi terciptanya masyarakat yang berdaya dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Essentially what I wanna say is, sangat bangga dan bahagia bisa jadi Brand Ambassador BRI karena aku harap dengan adanya kehadiran aku kita bisa terus menyebarkan awareness soal hal ini. Mudah-mudahan aku juga sanggup dan menginspirasi generasi selanjutnya untuk lebih berdaya secara finansial dan sosial dalam setiap aspek kehidupan mereka,” kata Cinta.

Karena itu dia berharap bersama BRI dapat bekerja sama memberdayakan kaum perempuan di tataran grassroots economy. Dengan memberikan fasilitas dan edukasi yang cukup agar bisa mulai mengeksekusi bisnis-bisnis yang mereka inginkan dan akhirnya lebih berdaya.

Adapun di ajang WOMAN BRI 2022 dihadapan sekitar 7.000 perempuan-perempuan tangguh dari BRI, PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Cinta memberikan pendapatnya tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam membuat fondasi emansipasi perempuan di Indonesia.

Menurutnya Kartini adalah sosok yang mampu berjuang sehingga kaum perempuan bisa mengakses pendidikan yang lebih layak. Hal itu mendorong perempuan lebih berdaya dan percaya diri. Oleh karena itu, perjuangan Kartini menurutnya perlu terus digulirkan dan ditularkan kepada seluruh perempuan Indonesia. Agar bangsa ini maju berdasarkan inklusivitas dan jauh dari ketimpangan gender.

“Sehingga kita sebagai perempuan merasakannya hari ini bahwa perempuan berani ambil risiko untuk berkembang dan menjadi pemimpin. Saat ini perempuan lebih berani bersuara, mengekspresikan opininya dan sadar bahwa perempuan dapat memenuhi potensi dirinya dan mengejar mimpinya. Itu sebuah hal yang spesial. Kartini memberikan kesempatan perempuan untuk mengejar mimpi dan sadar bahwa menjadi perempuan tidak membuat kita terbatas,” pungkasnya. (*)