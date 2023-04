Kembangkan Talenta Digital, BRI Buka Program IT Internship Bootcamp BRI

JAKARTA – Memasuki era industri 4.0 ditandai dengan banyaknya profesi-profesi digital yang berkutat di dunia teknologi dan programming. Profesi yang saat ini banyak dibutuhkan di antaranya adalah front-end web developer dan back-end web developer.

Untuk bisa menghasilkan produk dan layanan terbaik yang dapat menjawab tantangan pasar dan bersaing di industri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui berbagai program pengembangan talenta digital nya meluncurkan “IT Internship Bootcamp BRI”.

Diharapkan dengan adanya “IT Internship Bootcamp BRI” dapat membantu para talenta digital yang memiliki ketertarikan di bidang programming dan IT untuk lebih mudah menemukan ruang kolaborasi. Selain itu, talenta digital mampu menyalurkannya untuk pengembangan teknologi sehingga menghasilkan berbagai solusi di bidang layanan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan, program ini dibuka untuk menjaring dan mempersiapkan talenta-talenta digital terbaik bangsa.

“BRI yang memiliki enabler sebagai Home to The Best Talent, berkomitmen untuk terus mencari sumber daya manusia (SDM) terbaik, salah satunya dengan cara mengajak para talenta digital Tanah Air untuk dapat bergabung mewujudkan mimpinya melalui program IT Internship Bootcamp BRI,” ujarnya.

Adapun pendaftaran IT Internship Bootcamp BRI dibuka mulai 12 April – 2 Mei 2023 secara online melalui laman http://www.satkomindo.com/oneside. Pendaftaran terbuka bagi talenta digital yang merupakan lulusan D3/D4/S1 dari berbagai jurusan yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan PTN dan 3,00 untuk lulusan PTS. Selain itu, batas usia maksimal bagi peserta yang bisa mengikuti program ini adalah 30 tahun.

IT Internship Bootcamp BRI akan diselenggarakan di kantor BRI Jakarta. Usai menyelesaikan kegiatan magang, peserta yang mampu menunjukkan performa yang baik berkesempatan memperoleh rekomendasi untuk dapat melanjutkan karier di BRI/BRI Group sebagai IT Project Officer atau Management Trainee BRI, BRILiaN Future Leader Program (BFLP) IT.

Untuk informasi lebih lanjut, para talenta digital dapat mengunjungi situs web http://www.satkomindo.com/oneside, Instagram @lifeatBRI, dan LinkedIn PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (*/r)