Permintaan Properti Meningkat, CGA Luncurkan Rumah Resort Rp829 Juta

PONTIANAK – Pertumbuhan sektor properti pascapandemi terus meningkat, terutama untuk segmen komersial. Zona Mariska, Senior Marketing Manager Citra Garden Aneka menyebut permintaan properti komersial pada semester II tahun ini akan lebih tinggi dibanding dibaning paruh tahun pertama.

“Masyarakat semakin percaya diri pada semester II, dimana pada awal tahun masih ada yang wait and see,” katanya kepada Pontianak Post.

Dalam rangka memanfaatkan momentum tersebut, grup Ciputra di Kalbar ini pun meluncurkan tipe rumah Garden House dengan harga perdana mulai Rp829 juta (termasuk PPN). Rumah bergaya resort atau villa ini dibuat setelah melihat perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat.

“CitraGarden Aneka melakukan inovasi design dengan menyesuaikan konsep rumah dengan layout yang lebih fungsional, fleksibel, dan terbuka. Untuk menjawab kebutuhan itu, Ciputra Group meluncurkan rumah konsep resort,” kata dia.

Kehadiran Garden House melengkapi pilihan hunian yang ada di Citra Garden Aneka. Hadir dalam 3 Tipe pilihan, Garden house menghadirkan konsep resort dengan layout rumah yang mengutamakan area terbuka, minimalis, dan layout rumah semi-detached (tidak menempel antar unit rumah).

Begitu masuk ke dalam rumah, penghuni akan disambut dengan desain ruangan yang terasa lega, dengan meminimalkan sekat dan membuat bukaan pintu jendela yang besar dan cukup. Ini untuk memastikan penghuninya mendapatkan sirkulasi udara yang optimal sekaligus pencahayaan alami yang cukup. Selain baik bagi kesehatan, desain ruangan ini dapat menghemat penggunaan energi dengan mengurangi penggunaan lampu dan pendingin udara di siang hari.

Tiap unit rumah di Garden House juga dilengkapi ekstra halaman dengan konsep Inner Courtyard, taman di dalam rumah untuk memberikan kesan sejuk, rileks, dan asri. Selain mengoptimalkan sirkulasi udara dalam ruangan, Inner Courtyard dapat dimanfaatkan sebagai ruangan multifungsi, seperti taman tempat berkumpul keluarga, tempat berjemur, dan tempat bekerja/belajar dari rumah (work/study from home) sehingga bisa tetap produktif.

Kedepannya, area Inner Courtyard juga dapat dibangun sebagai ruang atau kamar tambahan seiring bertambahnya anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Terdapat 3 pilihan tipe unit yang dipasarkan di pengembangan Garden House, yaitu Tipe Dravite (1 lantai) dengan luas bangunan (Lb) 41m2 – 47 m2; luas tanah (Lt) 104m2 (8×13) – 120m2 (8×15), Tipe Beryl (2 lantai) dengan Lb 53m2 – 73m2; Lt 133m2 (7×19) dan Tipe Elbaite dengan Lb 94m2; Lt 126m2 (7×18).

Zona mengatakan, pihaknya memberikan penawaran khusus selama periode Launching Garden House, mulai dari Free AJB & BPHTB, KPR DP 0%, Extra Gift berupa Voucher Belanja mulai dari Rp3 juta, dan Extra Benefit sd 10% berupa Subsidi DP atau Discount. Dapatkan penjelasan lebih detail mengenai Launching tipe terbaru Garden House dan promo launching dengan mengikuti acara Customer Gathering Online CitraGarden Aneka via Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10.00 WIB. (ars)