Bank Kalbar Raih The Best Achievement and Performing Award 2023

PONTIANAK – Selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah-nasabah setia yang bertransaksi melalui jaringan layanan elektronik banking maupun jaringan kantor yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat serta terus berinovasi dalam upaya meningkatkan fungsi intermediarynya membawa Bank Kalbar menjadi centre of point lembaga-lembaga pemeringkat independen.

Telah kesekian kalinya di tahun 2023 bank kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat ini memperoleh penghargaan. Penghargaan bertajuk “The Best Achievement and Performing Award 2023” untuk kategori “The Best Regional Bank with Good Governance of The Year” kembali diraih Bank Kalbar pada 2 Juni 2023. Penghargaan ini diberikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan kepada Rokidi selaku Direktur Utama. Acara penganugerahan tersebut digelar di Java Ballroom, Hotel Jambuluwuk Malioboro Yogyakarta, Jumat, 23 Juni 2023 yang lalu.

Atas prestasi luar biasa ini, tak lupa Rokidi menengadahkan tangan seraya memanjatkan doa syukur kepada Allah atas anugerah luar biasa yang kembali diterimanya pada tahun 2023 ini. Dirut yang dikenal taat beribadah dan rendah hati ini mengungkapkan, penghargaan ini merupakan langkah berarti bagi Bank Kalbar dalam menjejaki setiap tantangan dalam mendorong kemajuan bersama, khususnya di bidang perekonomian dan pembangunan di Kalimantan Barat.

“Kami memohon doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar Bank Kalbar dapat terus bermanfaat, maju, dan berkembang secara berkesinambungan,” harapnya.

Bank Kalbar diakuinya terus menghadirkan berbagai inovasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi memajukan perekonomian masyarakat Kalimantan Barat. Tak kalah pentingnya lagi mengembangkan fungsi Bank Kalbar sebagai lembaga intermediary yang dapat membawa perkembangan perekonomian masyarakat Kalimantan Barat.

Atas apa yang telah diraih hingga saat ini, Rokidi juga tak hentinya mengucapkan terima kasih kepada para nasabah setia Bank Kalbar, seluruh masyarakat Kalimantan Barat, serta berbagai pihak yang telah mendukung dan memanfaatkan layanan dan jasa perbankan dari Bank Kalbar.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada gubernur Kalbar selaku pemegang saham pengendali, serta seluruh pemegang saham Bank Kalbar yang selalu memberikan dukungan permodalan kepada Bank Kalbar,” tuturnya.

Rokidi juga terus mengajak dan menghimbau seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Barat baik yang berada di Kalimantan Barat, maupun yang berada di Ibukota Jakarta untuk selalu mempercayakan transaksi keuangannya kepada Bank Kalbar.

“Teknologi perbankan yang Bank Kalbar miliki saat ini juga tak kalah dengan perbankan lainnya,” imbuh Rokidi.

Ajakan Rokidi untuk memajukan Bank Kite Punye Kite ini bukan hanya isapan jempol belaka. Rokidi mengatakan bahwa sebagian keuntungan yang diperoleh Bank Kalbar, dalam bentuk dividen akan dikembalikan kepada seluruh pemegang saham (Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota) yang nantinya akan diperuntukkan bagi pembangunan daerah dan tentunya akan dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

Di sisi lain, Rokidi menegaskan kepada seluruh insan Bank Kalbar untuk terus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh stakeholder dalam mengelola dana-dana masyarakat yang telah dihimpun, memberikan layanan terbaik dengan menerapkan layanan standar, menjaga profesionalisme dan Kode Etik Bankir serta tidak berpuas diri atas prestasi yang diraih saat ini.

Setiap apresiasi yang didapat, sudah semestinya menjadi cambuk bagi insan Bank Kalbar untuk terus memacu kinerja, terus menerus melahirkan berbagai inovasi, meningkatkan kemampuan diri dengan belajar, meningkatkan budaya patuh dan budaya kerja berbasis risiko.

“Kita tak boleh cepat berpuas diri. Sebab tantangan ke depan terus membutuhkan ide dan inovasi yang benar-benar bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat,” pungkasnya. (sti/se