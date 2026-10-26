BCA Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi 39 UMKM di Pontianak, Dorong UMKM Berdaya Saing

PONTIANAK POST – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi 39 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pontianak. Program ini menjadi bagian dari upaya BCA meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.

Workshop sertifikasi halal tersebut digelar di Kantor Cabang Utama (KCU) Pontianak pada 21 Oktober 2026. Selain mendapatkan pendampingan terkait sertifikasi halal, peserta juga memperoleh akses solusi perbankan melalui pembukaan rekening dan layanan pembayaran digital QRIS.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, mengatakan sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

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“Melalui inisiatif ini, kami berharap semakin banyak pelaku UMKM yang memperoleh akses sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk dan menangkap peluang pasar yang lebih luas,” ujar Hera di Pontianak.

Sebelum kegiatan di Pontianak, BCA menggelar workshop serupa di KCU Cibubur pada 13 Oktober 2026 dengan 22 peserta. Pada tahun yang sama, program tersebut juga dilaksanakan di KCU Kubu Raya dengan 54 peserta dan KCU Tanjung Priok yang diikuti 114 peserta.

Advertisement Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2023, program workshop sertifikasi halal gratis BCA telah menjangkau 23 kabupaten/kota di 15 provinsi. Hingga saat ini, lebih dari 6.000 peserta telah mengikuti workshop tersebut, dengan lebih dari 4.000 sertifikat halal berhasil diterbitkan.

Pada 2025, BCA juga memberikan pendampingan tambahan kepada 400 peserta melalui Coaching Clinic Pilar UMKM dan pelatihan pemasaran digital secara daring bersama mitra strategisnya, Sinergi Kreatif Inovasi Indonesia (SKII). Program tersebut meningkatkan pemahaman peserta mengenai produk dan pasar sebesar 28,5 persen.

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Konsistensi BCA dalam memperluas akses sertifikasi halal bagi UMKM turut mendapat apresiasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BCA menerima penghargaan Excellence in Advancing Access to Halal Certification for Micro and Small Enterprises (MSEs) atas pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha di berbagai daerah.

Hera menegaskan, BCA akan terus mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, termasuk pendampingan sertifikasi halal, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar.