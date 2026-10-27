Wisuda Perdana, Institut Teknologi & Bisnis Sabda Setia Lahirkan Future Leaders

PONTIANAK POST - Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia (ITBSS) melahirkan calon pemimpin masa depan (Future Leaders) dalam Wisuda I (Perdana) di Aula ITBSS, Jl Purnama 2, Kota Pontianak, Selasa pagi, 27 Oktober 2026. Wisuda diikuti 50 lulusan dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Bisnis Digital, serta Prodi Wirausaha (Entrepreneurship). Kegiatan mengusung tema ‘Grand Launching of Future Leaders’.

Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan, Prof Rodiansono SSi MSi PhD mengapresiasi kontribusi ITBSS dalam mempersiapkan sumberdaya manusia berkualitas untuk kemajuan daerah, bangsa, dan negara. “Selamat para wisudawan, semoga ini menjadi awal baik bagi karir dan masa depan saudara sekalian,” katanya.

Lulusan terbaik Wisuda I foto bersama jajaran pimpinan ITBSS.

Advertisement Apresiasi serupa disampaikan, Gubernur Kalimantan Barat Drs H Ria Norsan MM MH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan staf ahli gubernur bidang sosial dan SDM Sefpri Kurniadi SSTP. Gubernur juga menitipkan empat pesan bagi para wisudawan, yaitu belajar tanpa henti; ciptakanlah, berani membuka lowonganbari oranglain; peganglah sabda anda jaga karakter dan integritas; serta pulanglah dan bangunlah dengan merawat lingkungan dan kampung halaman.

Rasa syukur dan bangga atas pelaksanaan Wisuda I ITBSS disampaikan Ketua Yayasan Gereja Protestan Kampung Bali (YGPKB) Sukartono Taryono ST MM dalam sambutan tertulis yang dibacakan Djuliansyah Djunaidi SH, serta sambutan tertulis Ketua Dewan Pembina YGPKB Ir Herman Sapar yang dibacakan Sukiamto Budianto SE. Para lulusan diharapkan menjadi pribadi setia dan bertanggungjawab serta garam dan terang di tengah masyarakat. Dunia tidak hanya membutuhkan orang cerdas, tetapi juga berintegritas dan mereka yang takut akan Tuhan.

Rektor ITBSS, Ir Yudi Haliman SH MH MM FCBArb FIIArb bersyukur seluruh tahapan wisuda I berjalan lacar. Ia berharap saat masuk ke dunia kerja para lulusan dapat memberikan kontribusi positif dan membawa nama baik ITBSS. “Apa yang mereka lakukan jadi jejak bagi angkatan berikutnya. Tolong jaga nama baik kampus. Lakukan yang terbaik di masyarakat. Jadi orang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Advertisement Seremoni pengukuhan lulusan oleh Rektor ITBSS pada wisuda perdana.

ITBSS menghadirkan pengalaman berkuliah di kampus teknologi. Dengan bekal teknologi lulusan diharapkan bisa menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dunia. Para lulusan tak hanya dibekali pembelajaran dari kampus, tetapi mampu mempelajari bagaimana belajar.

“Apa yang diterima sekarang ini, tahun depan mungkin tidak begitu relevan lagi. Kalau mereka dididik bisa belajar, maka walau ada perubahan mereka bisa belajar terus dan mudah beradaptasi. Bisa terus relevan, berkembang, dan berinovasi,” jelasnya.

Prodi ITBSS pun telah disesuaikan dengan kebutuhan teknologi digital saat ini. ITBSS menjadi kampus pertama di Kalbar yang menghadirkan laboratorium VR. “Mahasiswa bisa merasakan langsung pengalaman menggunakan VR. ITBSS nyaman dengan fasilitas lengkap, juga menjadi Green Kampus,” ujarnya.

Saat ini, ITBSS memiliki sekitar 600 mahasiswa aktif, serta 30 dosen tetap dan tidak tetap yang berkompeten di bidangnya. Kampus juga menyediakan roadmap para dosen hingga doktor, termasuk ke jenjang lektor dan lektor kepala.

Wisuda I ITBSS menghasilkan satu lulusan IPK 4.0, yaitu Clay Aiken Skom. “Terima kasih pada jajaran dosen dan staf yang telah bimbing dan bina kami. Terima kasih pada orangtua yang doanya tidak pernah putus, sehingga kami sampai di titik ini,” katanya.