Orchardz Hotel Gajah Mada Pontianak : Social Event Package Mulai Rp110 Ribu per Orang  

PONTIANAK POST – Orchardz Hotel Gajah Mada Pontianak menghadirkan Social Event Package bagi masyarakat yang ingin menggelar acara bersama keluarga, sahabat, maupun rekan. Paket ini ditawarkan dengan harga mulai Rp110.000 nett per pax.

Social Event Package dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan acara, mulai dari pesta ulang tahun, arisan, dan perayaan kelulusan, hingga acara pribadi dan pertemuan sosial lainnya.

Advertisement Dengan begitu, paket ini bisa menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin merayakan momen tertentu dalam suasana yang nyaman bersama orang-orang terdekat.

Dalam paket tersebut, tamu mendapatkan sejumlah fasilitas dasar untuk menunjang acara, yakni penggunaan ruangan selama empat jam, layar dan proyektor, serta sound system standar. Fasilitas ini disiapkan agar penyelenggara acara tidak perlu mengkhawatirkan kebutuhan pendukung kegiatan.

Advertisement Pihak hotel menyebutkan, paket ini ditujukan untuk membuat setiap pertemuan terasa lebih nyaman dan berkesan, baik untuk merayakan pencapaian maupun sekadar berkumpul bersama.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai paket dan melakukan reservasi, Orchardz Hotel Gajah Mada Pontianak dapat dihubungi melalui nomor 0818-0711-1222 atau 0811-5703-207.

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