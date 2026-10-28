Nikmati Kuliner Khas Pontianak dan Kopi dari Ketinggian Terasky Rooftop Transera Hotel

BERSANTAP DI KETINGGIAN: Terasky Rooftop Transera Hotel Pontianak menawarkan beragam hidangan khas daerah, sajian kopi, hingga paket bersantap untuk berbagai keperluan. (IST)

PONTIANAK– Menikmati kuliner khas daerah sambil memandang suasana Kota Pontianak dari ketinggian menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun sahabat.

Advertisement Pengalaman tersebut dapat dinikmati di Terasky Rooftop Transera Hotel Pontianak, yang menawarkan beragam hidangan khas daerah, sajian kopi, hingga paket bersantap untuk berbagai keperluan.

Bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan dan kopi tanpa harus berpindah-pindah tempat, Transera Hotel Pontianak menghadirkan pilihan melalui Terasky Rooftop. Hotel bintang tiga yang beralamat di Jalan Gajahmada Nomor 21 tersebut menawarkan pengalaman bersantap di lantai sembilan dengan pemandangan kawasan perkotaan.

Advertisement Terasky Rooftop menyediakan sejumlah menu bercita rasa lokal yang dapat menjadi pilihan pengunjung. Di antaranya ikan asam pedas tempoyak, kwetiau goreng Pontianak, dan sup ikan. Beragam hidangan tersebut melengkapi pilihan kuliner yang dapat dinikmati pengunjung saat bersantai di area rooftop.

Selain sajian makanan, pengunjung juga dapat menikmati kopi yang tersedia di Tera Coffee. Perpaduan hidangan dan minuman tersebut memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu santai sambil menikmati pemandangan Kota Pontianak dari ketinggian.

Restoran yang memiliki kapasitas hingga 200 orang tersebut beroperasi selama 24 jam. Selain melayani pengunjung yang ingin bersantap, Terasky Rooftop juga menyediakan paket untuk berbagai kegiatan, seperti pesta ulang tahun, arisan, rapat, dan gathering. Harga paket kegiatan tersebut ditawarkan mulai Rp85.000 per orang.

Bagi pasangan yang ingin merayakan momen khusus, Transera Hotel Pontianak juga menyediakan paket romantic dinner dengan harga Rp400.000 untuk dua orang. Paket tersebut mencakup hidangan dengan konsep set menu, mocktail, serta penataan meja bernuansa romantis yang disiapkan untuk menciptakan suasana makan malam bersama pasangan.

Paket makan malam romantis tersebut dapat menjadi alternatif bagi pasangan yang ingin merayakan hari istimewa dalam suasana berbeda. Dengan lokasi di rooftop, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota selama bersantap.