Poltekkes Kemenkes Pontianak Perkuat Pos UKK, Lindungi Kesehatan Pekerja Perempuan di Singkawang

PONTIANAK POST - Poltekkes Kemenkes Pontianak laksanakan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di UPT Puskesmas Singkawang Utara I Kota Singkawang. Kegiatan pada Sabtu (24/10) tersebut merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan oleh tim dosen Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jurusan Kesehatan Lingkungan, yakni Abdul Syukur, S.K.M., M.Kes. selaku ketua tim, bersama Yulia, S.K.M., M.Kes., dan Marvita, S.S.T., M.K.K.K, bekerja sama dengan UPT Puskesmas Singkawang Utara I.

Pelatihan sebagai bagian dari kegiatan PkM Poltekkes Kemenkes Pontianak bertajuk “Penguatan Pos Upaya Kesehatan Kerja untuk Perlindungan Kesehatan Pekerja Informal Perempuan di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Singkawang Utara I, Kota Singkawang”.

Advertisement Baca Juga: Pelatihan APD Poltekkes Kemenkes Pontianak, Tingkatkan Pengetahuan Petani Siantan Hulu

Ketua Tim PkM, Abdul Syukur menjelaskan pemilihan pekerja informal perempuan, didasarkan pentingnya memberikan perlindungan kesehatan kerja bagi kelompok yang memiliki peran besar dalam kegiatan ekonomi keluarga, khususnya sektor pengolahan pangan.

“Pekerja perempuan memiliki peran penting dalam keberlangsungan usaha pengolahan pangan, baik pada industri rumahan maupun dapur pelayanan makanan. Namun, aktivitas seperti mengiris bahan, menggoreng, mengangkat beban, mencuci peralatan, dan bekerja dalam posisi yang sama secara berulang memiliki potensi bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan. Kondisi inilah yang menjadi perhatian kami dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,” jelas Abdul Syukur.

Advertisement Selain menjalankan aktivitas produksi, sebagian pekerja perempuan juga memiliki tanggung jawab domestik, sehingga pencegahan kelelahan dan gangguan kesehatan akibat kerja menjadi perhatian penting.

Pada industri rumahan pembuatan keripik, potensi bahaya antara lain berasal dari penggunaan alat tajam, minyak panas, asap penggorengan, serta posisi kerja yang kurang ergonomis. Sementara itu, pekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menghadapi paparan panas, pengangkatan beban, lantai licin, bahan pembersih, dan tekanan waktu produksi.

“Tim PkM memberikan edukasi dasar-dasar K3, identifikasi bahaya dan penilaian risiko kerja, pengenalan penyakit akibat kerja, serta skrining sederhana terhadap keluhan kesehatan pekerja,” katanya.

Peserta juga ikuti praktik identifikasi bahaya, simulasi komunikasi risiko, dan penggunaan media edukasi. Dimana Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai pengetahuan sebesar 11,07 poin. Dari 28 peserta yang mengikuti evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan, sebanyak 18 orang mengalami peningkatan nilai, sembilan orang memperoleh nilai tetap, dan satu orang mengalami penurunan.

Peserta juga dapatkan leaflet edukasi K3 dan enam modul Pedoman Pos UKK, diperkenalkan sistem pencatatan kesehatan kerja berbasis spreadsheet sederhana untuk mendokumentasikan jenis pekerjaan, potensi bahaya, keluhan kesehatan, dan tindak lanjut yang diperlukan. “Pencatatan tersebut diharapkan dapat membantu kader dan petugas Puskesmas melakukan pemantauan kesehatan kerja secara lebih terarah,” katanya.