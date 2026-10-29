Hotel Neo Gajah Mada Pontianak, Hadirkan 'The Final Take: Lights. Camera. Countdown' Sambut 2027

*Usung Konsep Sinematik dengan Nuansa Red Carpet

PONTIANAK - Hotel Neo Gajah Mada Pontianak menghadirkan perayaan malam Tahun Baru 2027 bertajuk “The Final Take, Lights. Camera. Countdown.” yang akan digelar pada 31 Desember 2026.

Advertisement Mengusung konsep sinematik dengan nuansa red carpet, acara ini memadukan sajian kuliner, hiburan musik, serta hitung mundur pergantian tahun dalam satu rangkaian perayaan.

Dengan program tersebut, Hotel Neo Gajah Mada Pontianak menawarkan dua pilihan paket, yakni Gala Dinner seharga Rp350.000 nett per orang dan Midnight Feast seharga Rp175.000 nett per orang.

Advertisement Kedua paket tersebut disiapkan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati malam pergantian tahun bersama keluarga, sahabat, pasangan, maupun rekan kerja.

Paket Gala Dinner akan berlangsung di Noodles Now Rooftop & Bar lantai 11 mulai pukul 19.00 WIB. Paket ini mencakup hidangan all-you-can-eat buffet, pertunjukan musik langsung, DJ performance, doorprize, party kit, serta hitung mundur menuju Tahun Baru 2027.

Adapun paket Midnight Feast yang berlokasi di lantai dua juga dimulai pukul 19.00 WIB. Dengan harga yang lebih terjangkau, tamu dapat menikmati hidangan buffet, hiburan musik langsung, serta suasana hitung mundur pergantian tahun.

General Manager Hotel Neo Gajah Mada Pontianak, Exsan, mengatakan bahwa program tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman malam Tahun Baru yang berkesan melalui perpaduan kuliner dan hiburan.

“Melalui ‘The Final Take: Lights. Camera. Countdown.’, kami ingin menghadirkan pengalaman malam Tahun Baru yang berkesan melalui perpaduan kuliner, hiburan, dan kemeriahan menyambut tahun baru," katanya.