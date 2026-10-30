Potret Aurora Norwegia Bawa Fotografer Thailand Juara 17th Epson International Pano Awards

PONTIANAK POST – Fotografer asal Bangkok, Thailand, Wutimet Bunyasirisith, berhasil menyabet gelar kehormatan The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2026 dalam kompetisi fotografi panorama bergengsi tingkat dunia, The 17th Epson International Pano Awards. Kemenangan ini diumumkan secara resmi oleh Epson pada Jumat (30/10/2026) di Singapura.

Wutimet memenangkan penghargaan regional tertinggi tersebut berkat mahakarya foto panoramanya yang bertajuk “The Emerald Arch Over Lofoten, Norway”. Karya visual tersebut merekam fenomena aurora borealis yang melengkung sempurna membingkai lanskap pegunungan menjulang, dengan pantulan simetris di atas perairan pesisir yang tenang bak cermin.

“Foto ini tercipta ketika Cahaya Utara mulai bersinar terang dan melengkung sempurna mengelilingi gunung. Fenomena tersebut begitu luas sehingga lensa ultra-wide 12 mm saya pun tidak mampu menangkap keseluruhan pemandangan dalam satu bingkai,” ungkap Bunyasirisith.

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“Satu-satunya pilihan saya adalah mengambil foto panorama. Baru setelah menggabungkan beberapa bingkai foto, saya menyadari bahwa aurora tersebut telah membentuk lengkungan sempurna yang membingkai puncak gunung. Saat berdiri di pantai yang basah, permukaan air yang tenang memantulkan seluruh fenomena langit tersebut layaknya cermin. Kondisi malam itu sangat ekstrem—suhu yang membekukan, angin yang menusuk, serta keharusan untuk berjalan menerobos air laut yang sangat dingin demi mendapatkan foto tersebut. Mengingat berbagai tantangan yang saya hadapi dalam kondisi alam yang keras, berhasil mewujudkan visi ini menjadi sesuatu yang benar-benar saya banggakan.”

Sebagai sponsor utama kompetisi ini selama tiga tahun berturut-turut, Epson Southeast Asia dan Epson Australia terus menegaskan komitmennya dalam menyoroti talenta fotografer dari berbagai negara. Regional Managing Director Epson Southeast Asia, Siew Jin Kiat, turut mengapresiasi keberhasilan Wutimet yang berani menjelajah batas ekstrem demi menelurkan karya kelas dunia.

Advertisement “Kami sangat bangga dapat kembali merayakan talenta luar biasa yang terus bermunculan dari Asia Tenggara selama tiga tahun berturut-turut. Keberhasilan Wutimet mencerminkan tren yang terus berkembang, yaitu para fotografer Asia Tenggara yang menjelajahi berbagai lanskap di belahan dunia yang jauh untuk menghasilkan karya visual panorama kelas dunia yang memukau. Karyanya menunjukkan semangat, visi, dan kedisiplinan teknis yang luar biasa, yang menjadi ciri khas komunitas kreatif di kawasan kita. Epson merasa terhormat dapat mendukung para pencerita visual terbaik di kawasan ini melalui solusi pencetakan kelas dunia yang mampu mempertahankan kedalaman, skala, dan kekayaan warna dalam setiap karya fotografi mereka,” papar Siew.

Di sisi lain, Kurator The Pano Awards, David Evans, memuji teknik dan presisi tinggi yang ditunjukkan Wutimet. Menurutnya, komposisi panorama yang dipotret di bawah titik beku tersebut menuntut keseimbangan sempurna antara seni dan keahlian teknis.

“Fotografi panorama menuntut keseimbangan unik antara visi artistik dan penguasaan teknis, terutama ketika menghadapi fenomena alam yang tidak dapat diprediksi seperti Cahaya Utara. Kemampuan Wutimet menghasilkan komposisi lengkungan penuh yang sempurna dalam suhu di bawah nol derajat merupakan pencapaian yang luar biasa. Sebagai kurator, menyaksikan para fotografer dari Asia Tenggara terus mendorong batas kreativitas dalam hal skala dan penceritaan visual merupakan salah satu aspek paling memuaskan dari kompetisi global ini,” puji Evans.

Dukungan Epson pada ajang ini dibuktikan lewat penyediaan teknologi pencitraan mutakhir, termasuk printer foto profesional Epson SureColor dan proyektor ultra-tipis yang dirancang guna menjamin akurasi warna dan ketahanan cetak berkualitas arsip jangka panjang.