Swiss-Belinn Singkawang Hadirkan Pengalaman Kuliner ke Lokasi Melalui Outside Catering dan Kids Chef

PONTIANAK POST – Swiss-Belinn Singkawang terus berinovasi dalam menghadirkan pengalaman kuliner dan aktivitas menarik bagi masyarakat melalui dua program unggulan, yaitu Outside Catering dan Kids Chef: Membuat Pasta. Kedua program ini merupakan bagian dari komitmen hotel untuk memberikan pelayanan dan pengalaman yang tidak hanya dapat dinikmati di lingkungan hotel, tetapi juga menjangkau kebutuhan masyarakat dan keluarga di Kota Singkawang.

Melalui layanan Outside Catering, Swiss-Belinn Singkawang menawarkan solusi penyediaan makanan dan layanan katering profesional untuk berbagai kebutuhan acara, mulai dari pertemuan bisnis, acara keluarga, perayaan khusus, hingga kegiatan perusahaan dan instansi.

Tersedia tiga pilihan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Premium Box dengan harga mulai dari Rp40.000, menawarkan sajian istimewa dalam kemasan elegan yang praktis. Sementara itu, pilihan Prasmanan tersedia mulai dari Rp70.000, menghadirkan sajian buffet dengan pelayanan hotel langsung di lokasi pilihan. Apabila ingin mengadakan acara dengan lebih istimewa, tersedia pula Exclusive BBQ mulai dari Rp150.000, dengan konsep live cooking BBQ yang memberikan pengalaman bersantap di lokasi pilihan pelanggan.

Advertisement Tidak hanya menghadirkan layanan katering, Swiss-Belinn Singkawang juga kembali menghadirkan aktivitas rekreasi keluarga melalui program Kids Chef: Membuat Pasta, yang akan diselenggarakan pada Minggu, 29 November 2026, pukul 15.00 WIB di Swiss-Belinn Singkawang.

Program ini dirancang sebagai aktivitas edukatif dan interaktif yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengenal dunia kuliner serta merasakan pengalaman membuat pasta secara langsung. Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat belajar sambil bermain, mengembangkan kreativitas, melatih kemandirian, serta membangun rasa percaya diri.

Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 per anak, peserta akan mendapatkan pengalaman membuat pasta, mengikuti berbagai permainan anak, menari bersama Bernie, memperoleh sertifikat, serta menikmati fasilitas berenang gratis dan apron anak.

Advertisement “Melalui program Outside Catering, kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan katering dengan kualitas dan standar pelayanan hotel, sehingga berbagai acara dapat terasa lebih istimewa. Sementara melalui Kids Chef: Membuat Pasta, kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukatif bagi anak-anak,” ujar Denny Indra Setiawan, General Manager

Dengan menghadirkan layanan katering yang fleksibel serta aktivitas keluarga yang edukatif, Swiss-Belinn Singkawang berharap dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kuliner, perayaan, maupun kegiatan rekreasi keluarga.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, anda dapat langsung menghubungi kami melalui Whatsapp 0821 5391 9274, 0895-2303-3226 dan 0812-8329-5151 taupun mengunjungi Instagram kami di @swissbelinnsingkawang untuk informasi lebih lanjut mengenai Paket Outside Catering & Kids Chef ini