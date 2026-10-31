Train To Aston: Hadirkan Sensasi BBQ Halloween dengan Konsep Unik, BBQ All You Can Eat Rp175 Ribu

PONTIANAK POST – Menyambut perayaan Halloween, Aston Pontianak Hotel & Convention Center menghadirkan pengalaman kuliner spesial melalui program “TRAIN TO ASTON – BBQ Special Halloween” yang akan berlangsung hari ini, Sabtu, 31 Oktober 2026, di Majesty Poolside Aston Pontianak.

Mengusung konsep perjalanan kereta bertema Halloween, TRAIN TO ASTON menghadirkan suasana berbeda melalui dekorasi tematik yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman bersantap yang lebih menarik dan berkesan bagi para pengunjung.

Tidak hanya menghadirkan konsep visual yang unik, acara ini juga menawarkan pengalaman BBQ All You Can Eat dengan pilihan sajian yang lebih lengkap dan menu spesial bernuansa Halloween.

Mulai dari aneka appetizer, hidangan utama, berbagai pilihan BBQ, soup, hingga dessert, seluruh sajian dihadirkan untuk melengkapi momen kebersamaan di malam Halloween.

Berlangsung mulai pukul 18.30 hingga 22.00 WIB, pengunjung dapat menikmati seluruh sajian tersebut dengan harga Rp175.000 nett per orang.

Advertisement Perpaduan suasana poolside, dekorasi Halloween, live entertainment, dan beragam pilihan makanan menjadikan acara ini sebagai salah satu alternatif aktivitas akhir pekan bersama keluarga maupun teman.

Melalui program ini, Aston Pontianak ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada kuliner, tetapi juga menggabungkan unsur hiburan, kreativitas, dan kebersamaan dalam satu acara spesial.