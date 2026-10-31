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Pro Bisnis

Harumkan Nama Indonesia, Pelajar Asal Pontianak Terima Penghargaan NYAA Gold dari Presiden Singapura

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Penulis: Rafael B. Junior
Nathan Alexandro Tjhe (kanan), pelajar asal Pontianak, Kalimantan Barat, menerima penghargaan Gold National Youth Achievement Award (NYAA) 2026 dari Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam (tengah), didampingi Senior Minister of State Desmond Tan (kiri), Senin (26/10/2026).
Nathan Alexandro Tjhe (kanan), pelajar asal Pontianak, Kalimantan Barat, menerima penghargaan Gold National Youth Achievement Award (NYAA) 2026 dari Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam (tengah), didampingi Senior Minister of State Desmond Tan (kiri), Senin (26/10/2026).

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PONTIANAK POST – Nathan Alexandro Tjhe (17), pelajar asal Pontianak, Kalimantan Barat, berhasil mengharumkan nama Indonesia setelah menerima penghargaan Gold National Youth Achievement Award (NYAA) 2026 secara langsung dari Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, pada Senin (26/10/2026).

Nathan menjadi satu-satunya pelajar asal Indonesia di antara 31 penerima yang terpilih secara nasional oleh Istana Kepresidenan Singapura untuk menerima penghargaan secara langsung dari Presiden. Pengakuan khusus tersebut, yang dikenal sebagai Presidential Recognition (Pengakuan Khusus Presiden Singapura), diberikan atas kontribusi besar dan dampak nyata yang telah diberikan para penerima kepada masyarakat.

National Youth Achievement Award merupakan program pengembangan generasi muda di Singapura yang mendorong pembentukan karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Gold Award merupakan jenjang penghargaan tertinggi dalam program tersebut, yang diperuntukkan bagi peserta berusia minimal 16 tahun.

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Dalam kesempatan tersebut, Nathan juga mendapat kehormatan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, khususnya Pontianak dan Kalimantan Barat, melalui produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Pontianak, di bawah bimbingan Dr. Dra. Hj. Yanieta Arbiastutie, Apt., M.M., M.Sc. Sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara, Nathan secara pribadi menyampirkan kain batik bermotif Dayak hasil karya perajin lokal Pontianak di bahu Presiden Tharman. Nathan sendiri turut mengenakan busana batik hasil rancangan dan karya tangan desainer lokal Kalimantan Barat, Cindyka Verona.

Keduanya kemudian berfoto bersama, mengabadikan momen perkenalan budaya Indonesia kepada kepala negara Singapura. Upacara penganugerahan turut dihadiri Menteri Pendidikan Singapura Desmond Lee, Menteri Kebudayaan, Masyarakat, dan Pemuda David Neo, serta sejumlah duta besar dan komisaris tinggi negara asing di Singapura. Acara dipimpin oleh Senior Minister of State Desmond Tan, dengan Presiden Tharman Shanmugaratnam sebagai tamu kehormatan yang menyerahkan penghargaan kepada para penerima terpilih. 

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Editor : Rafael B. Junior
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