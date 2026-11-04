SUN Pelopori Elektrifikasi Tambang Terintegrasi, Siapkan Energi 80 MW dan 1.000 Kendaraan Listrik

PONTIANAK POST – SUN, penyedia solusi energi dan elektrifikasi terintegrasi, mulai mengembangkan ekosistem green mining atau pertambangan hijau di Kalimantan Timur. Melalui proyek tersebut, SUN menyiapkan pengembangan pembangkit energi berkapasitas hingga 80 megawatt (MW), sistem penyimpanan energi berbasis baterai sebesar 160 megawatt hour (MWh), serta ekspansi armada lebih dari 1.000 kendaraan listrik untuk mendukung operasional pertambangan.

Pengembangan ini ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah awal transformasi energi dan mobilitas di sektor pertambangan. Proyek tersebut mengintegrasikan pembangkitan energi terbarukan, penyimpanan daya, infrastruktur pengisian kendaraan listrik, hingga sistem pengelolaan armada dalam satu ekosistem.

Director of Mobility SUN, Karina Darmawan mengatakan, elektrifikasi kini menjadi salah satu strategi bisnis yang semakin relevan bagi industri pertambangan. Selain mendukung keberlanjutan lingkungan, penggunaan teknologi energi dan kendaraan listrik dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi serta daya saing perusahaan tambang.

Advertisement Baca Juga: Honda Kembangkan Baterai Tukar untuk Skuter dan Produk Mobilitas Listrik

Menurut dia, selama ini industri pertambangan masih menghadapi tantangan biaya energi yang besar akibat ketergantungan pada bahan bakar diesel. Fluktuasi harga, kompleksitas distribusi bahan bakar ke lokasi tambang, serta kepastian pasokan turut memengaruhi biaya dan produktivitas operasional.

"Bagi industri pertambangan, elektrifikasi bukan lagi sekadar strategi keberlanjutan, tetapi keputusan bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing," ujar Karina Darmawan dalam keterangan resminya, (30/10).

Advertisement Karina menjelaskan, SUN mengembangkan pendekatan elektrifikasi secara menyeluruh. Perusahaan tidak hanya menyediakan kendaraan listrik, tetapi juga mengintegrasikan kebutuhan energi, infrastruktur pengisian daya, pemeliharaan kendaraan, hingga pengelolaan operasional armada.

Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) apung yang memanfaatkan area void atau bekas galian tambang yang telah tergenang air. Area tersebut dioptimalkan menjadi sumber energi terbarukan untuk mendukung kebutuhan operasional pertambangan.

PLTS apung tersebut akan dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai. Teknologi ini berfungsi menyimpan dan mengelola pasokan listrik agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional.

Pengembangan sistem energi tersebut diarahkan mencapai kapasitas pembangkitan hingga 80 MW dan penyimpanan energi sebesar 160 MWh.

Di sektor transportasi, SUN menyiapkan ekspansi armada lebih dari 1.000 kendaraan listrik. Armada tersebut mencakup kendaraan operasional ringan hingga kendaraan untuk menunjang aktivitas logistik pertambangan.