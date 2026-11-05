HARRIS Pontianak Hadirkan Tipe Kamar Baru Berkonsep Apartemen Jawab Tingginya Permintaan Pasar

PONTIANAK POST – Menjawab tren kebutuhan akomodasi yang terus berkembang serta meningkatnya permintaan untuk penginapan jangka panjang (long-stay), HARRIS Pontianak secara resmi meluncurkan tipe kamar baru berkonsep apartemen modern yang dilengkapi dengan fasilitas dapur pribadi (kitchenette) dan ruang bersantai.

Didesain untuk memberikan perpaduan sempurna antara kenyamanan hunian rumah dan pelayanan hotel berbintang, unit kamar baru ini dilengkapi dengan area dapur fungsional, ruang makan, area bersantai, serta tempat tidur nyaman khas HARRIS. Konsep ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis, tamu yang menginap dalam jangka panjang, maupun keluarga yang menginginkan ruang tinggal lebih luas dan fleksibel selama berada di Kota Pontianak.

Mendapat antusiasme yang luar biasa serta tingkat hunian yang sangat tinggi sejak awal diperkenalkan, HARRIS Pontianak saat ini sedang melanjutkan tahap pengerjaan beberapa unit kamar tambahan untuk memenuhi tingginya permintaan para tamu.

"Kami sangat bersyukur dan bangga melihat sambutan hangat dari para tamu terhadap hadirnya tipe kamar berkonsep apartemen ini," ujar Harry Sugianto, Marketing & Branding Manager HARRIS Pontianak. "Gaya hidup modern menuntut fleksibilitas tanpa mengesampingkan kenyamanan. Dengan menggabungkan fasilitas layaknya di rumah, seperti adanya dapur pribadi, dengan standar pelayanan ramah khas HARRIS, kami hadir untuk memberikan pengalaman menginap yang berbeda. Saat ini tim kami tengah mempercepat pengerjaan tahap berikutnya agar semakin banyak tamu yang dapat menikmati fasilitas ini."

Tipe kamar baru ini sudah mulai dapat dipesan dan menjadi pilihan ideal untuk staycation maupun kebutuhan menginap jangka panjang di pusat Kota Pontianak.