Novotel Hadirkan Novotel Wedding Showcase Perdana Tawarkan Paket Pernikahan Eksklusif ALL-IN

PONTIANAK POST – Novotel dengan bangga mempersembahkan Novotel Wedding Showcase, sebuah acara pameran pernikahan perdana yang dirancang untuk memberikan insipirasi sekaligus solusi lengkap bagi pasangan yang tengah mempersiapkan hari istimewa mereka.

Diselenggarakan pada 7 – 8 November, pukul 11.00 - 21.00 WIB, Novotel Wedding Showcase menghadirkan pengalaman perencanaan pernikahan yang lebih praktis, ekslusif, dan berkesan melalui kolaborasi bersama para wedding partner profesional, yaitu Yours Planner, Mekarsari Dekorasi, Illucio Flower Studio, International Cake, Noa Studio, Stevani Margie, Claire Nails Art, Willy Andrean, JBS System, dan Iintan Atelier.

Kolaborasi ini menjadi salah satu wujud komitmen Novotel dalam menghadirkan pengalaman pernikahan yang menyeluruh, dengan mempertemukan berbagai vendor pilihan dalam satu kesempatan. Mulai dari wedding planning, dekorasi, floral arrangement, wedding cake, fotografi, tata rias, nail art, hingga kebutuhan hiburan dan pendukung acara, seluruh elemen dirancang untuk membantu calon pengantin mewujudkan perayaan pernikahan impian mereka.

Advertisement Sebagai penawaran istimewa dalam penyelenggaraan Novotel Wedding Showcase, yakni pada 7 – 8 November. Paket ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi calon pengantin melalui kombinasi fasilitas, layanan, dan berbagai keuntungan tambahan yang dapat dinikmati dalam satu paket pernikahan.

Tidak hanya menawarkan fasilitas penyelenggarakan resepsi, calon pengantin juga akan mendapatkan berbagai complimentary eksklusif, meliputi :

Fasilitas Tempat Prosesi Tea Pai, sebagai bagian dari rangkaian tradisi pernikahan yang penuh makna. Free Food Tasting untuk 6 pax, memberikan kesempatan bagi pasangan dan keluarga untuk mencicipi pilihan hidangan sebelum hari pernikahan. Free Parking untuk 15 Slot Kendaraan, memberikan kenyamanan tambahan bagi keluarga dan tamu undangan. Free Stall by Chef Sebesar 15% Dari Total Pesanan Buffet, sebagai pelengkapan pengalaman Kuliner Bagi Para Tamu. Free Stay 1 Night, dengan pilihan akomodasi berupa 1 kamar Junior Suite Ovale dan 3 kamar Superior City View. Free penggunaan 2 unit videotron selama acara berlangsung, untuk mendukung kebutuhan visual dan dokumentasi momen istimewa pasangan.

Advertisement Beragam keuntungan tersebut dihadirkan untuk memberikan nilai tambah sekaligus membantu calon pengantin mempersiapkan perayaan dengan lebih nyaman dan terencana.

Melalui Novotel Wedding Showcase, Novotel ingin meciptakan sebuah wadah kolaborasi bagi industri pernikahan, sekaligus memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk mengenal lebih dekat berbagai layanan dan kreativitas dari para wedding partner yang terlibat.

Kehadiran Yours Planner, Mekarsari Dekorasi, Illucio Flower Studio, International Cake, Noa Studio, Stevani Margie, Claire Nails Art, Willy Andrean, JBS System, dan Iintan Atelier menjadi bagian penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Novotel Wedding Showcase perdana ini.

Setiap partner membawa keahlian dan karakteristik masing-masing untuk melengkapi kebutuhan pernikahan, sehingga pengunjung dapat memperoleh inspirasi dan gambaran yang lebih menyeluruh dalam merancang hari bahagia mereka.

Novotel Wedding Showcase diharapkan menjadi awal dari sebuah berkelanjutan dalm menghadirkan pengalaman wedding yang tidak hanya berfokus pada kemewahan sebuah perayaan, tetapi juga pada kemudahan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan.