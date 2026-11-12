Dari Kelola Sampah hingga Berkendara Aman, AHM Gaungkan Gaya Hidup Berkelanjutan

PONTIANAK POST – PT Astra Honda Motor (AHM) mengajak generasi muda menerapkan gaya hidup berkelanjutan melalui Green Act Fest (GAF) 2026 di Warkopolim, Bogor, Sabtu (31/10). Kegiatan ini diisi dengan edukasi pengelolaan sampah elektronik, donasi pakaian layak pakai, hingga kampanye mobilitas aman dan bertanggung jawab.

Mengusung tema “Stand Up for The Earth”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari kampanye Sinergi Bagi Negeri. AHM mengajak anak muda berperan dalam menjaga lingkungan melalui kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berkolaborasi dengan Trash Ranger Indonesia, AHM menghadirkan E-Waste Rescue Station untuk mengumpulkan sampah elektronik agar dapat dikelola dengan tepat. Peserta juga mendapat edukasi mengenali jenis limbah elektronik dan memahami dampaknya terhadap lingkungan.

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Selain itu, peserta diajak mendonasikan pakaian layak pakai untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperpanjang masa guna pakaian sekaligus mengurangi limbah tekstil.

General Manager Corporate Communication AHM, Rina Listiani mengatakan, kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Advertisement “Melalui komitmen Sinergi Bagi Negeri, kami ingin mengajak generasi muda memahami bahwa menjaga lingkungan dapat dimulai dari pilihan sederhana dalam keseharian. Hal kecil dapat dimulai seperti memilah dan mengelola sampah dengan baik, termasuk sampah elektronik, serta memperpanjang masa guna barang yang masih layak pakai,” ujarnya.

Green Act Fest 2026 juga dikemas melalui hiburan yang dekat dengan generasi muda. Berkolaborasi dengan komunitas Stand Up Indo, kegiatan ini menghadirkan 10 komika yang menyampaikan pesan kepedulian lingkungan melalui pertunjukan komedi. Acara kemudian ditutup dengan penampilan Duto Triadjie.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, AHM juga menggelar Berpacu dalam Sinergi. Bekerja sama dengan Main Dealer Honda wilayah Jawa Barat, PT Daya Adicipta Motora, kegiatan ini mengajak perwakilan media dan komunitas ESG AHM mengikuti pengalaman berkendara menggunakan New Honda Vario Evo 160.

Peserta mendapat edukasi mengenai kesiapan kendaraan dan keselamatan berkendara, termasuk praktik teknik pengereman. Kegiatan tersebut menekankan pentingnya mobilitas yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab dalam mendukung aktivitas masyarakat.

Rina mengatakan, sepeda motor memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas dan produktivitas masyarakat. Karena itu, penggunaan kendaraan perlu diimbangi dengan perawatan serta perilaku berkendara yang bertanggung jawab.