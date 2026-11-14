BSPJI Pontianak dan ASPADIN Perkuat Sinergi, Industri AMDK Kalbar Didorong Lebih Berdaya Saing

PONTIANAK POST – Penguatan daya saing industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) membutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha. Kolaborasi tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan regulasi, tuntutan pemenuhan standar, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk air minum yang aman dan bermutu.

Sebagai upaya memperkuat sinergi tersebut, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Terkait Air Minum Dalam Kemasan serta Konsolidasi Organisasi ASPADIN Provinsi Kalimantan Barat.

BSPJI Pontianak bersama ASPADIN dan peserta berfoto bersama dalam kegiatan sosialisasi regulasi serta konsolidasi organisasi ASPADIN Kalimantan Barat di Pontianak.

Advertisement Kegiatan yang berlangsung pada 11–12 November 2026 di HARRIS Hotel Pontianak ini menjadi forum strategis bagi perusahaan AMDK untuk memperkuat pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kepatuhan terhadap standar, serta mempersiapkan diri menghadapi perkembangan kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap kegiatan usaha industri.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perusahaan AMDK dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Hadir sebagai narasumber perwakilan dari BSPJI Pontianak, Balai Besar POM di Pontianak, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, serta Kementerian Hukum di Pontianak.

BSPJI Pontianak Siap Menjadi Mitra Strategis Industri

Advertisement Kepala BSPJI Pontianak, Ahmad N. Muammar, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan industri AMDK yang berkualitas, taat regulasi, dan memiliki daya saing berkelanjutan.

"Industri AMDK memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air minum yang aman dan bermutu. Oleh karena itu, penerapan standar dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas produk sekaligus membangun kepercayaan konsumen.

Kami memandang bahwa standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi, dan pelatihan teknis merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas serta daya saing industri. BSPJI Pontianak berkomitmen untuk terus memperkuat kompetensi dan kualitas pelayanan agar dapat menjadi mitra industri dalam memenuhi kebutuhan teknis maupun persyaratan standar yang berlaku," ungkap Ahmad.

Menurutnya, kegiatan seperti ini juga menjadi kesempatan penting untuk mendengar secara langsung kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pelaku industri, khususnya dalam memenuhi persyaratan standar, sertifikasi, maupun ketentuan teknis lainnya.

"Melalui sinergi dengan ASPADIN, kami berharap komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha semakin terbuka dan konstruktif. Dengan demikian, kebijakan dan layanan pemerintah dapat semakin responsif terhadap kebutuhan industri. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran lembaga pelayanan teknis di daerah dapat memberikan kemudahan akses informasi, pendampingan, serta solusi bagi pelaku industri di Kalimantan Barat," tambahnya.

Perkuat Peran ASPADIN dalam Mendampingi Industri AMDK

Ketua Umum DPP ASPADIN, Ir. Firman, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas perusahaan AMDK dalam menghadapi dinamika regulasi dan perkembangan industri.