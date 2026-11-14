PT MAS Wajok Hilir Hadirkan Kepedulian Sosial melalui Bantuan Renovasi Masjid Jami Al Falah

PONTIANAK POST – PT Mitra Andalan Sejahtera (PT MAS) menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan dengan menyalurkan bantuan untuk renovasi Masjid Jami Al Falah di Desa Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Jumat (13/11).

Penyerahan bantuan tersebut dirangkai dengan kegiatan silaturahmi dan Salat Jumat berjemaah yang dihadiri Kapolres Mempawah, AKBP Ade Chandra Capa Yanto, Kapolsek Jongkat, Dwi Febrie Andika, Pengurus Masjid Jami Al Falah, Abdul Somad, Manager Legal PT MAS, H. Rudi Tresna Yudha, Ketua Koperasi Kelompok Tani Wajok Hulu, Adi Jamhari, tokoh masyarakat Wajok Hilir yang diwakili oleh Udin, perangkat desa, karyawan perusahaan, serta warga setempat.

Manajemen PT MAS menyerahkam bantuan kepada pengurus Masjid Jami Al - Falah. (WANDI/PONTIANAK POST)

Advertisement Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, sekaligus membangun komunikasi dan sinergi yang harmonis bersama pemerintah desa dan aparat kepolisian dalam mewujudkan Salam Polisi " Polisi Bersama Masyarakat".

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Mempawah, AKBP Ade Chandra Capa Yanto bertindak sebagai khatib Salat Jumat.

Dalam khotbahnya, ia menyampaikan pentingnya menjadikan agama sebagai nasihat dan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Advertisement Kapolres Mempawah AKBP Ade Chandra Capa Yanto berdialog bersama jamaah masjid. (WANDI/PONTIANAK POST)

Ia mengajak jemaah untuk senantiasa menebarkan kebaikan, mengikhlaskan diri, menjauhi segala sesuatu yang membahayakan, serta memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis.

Pengurus Masjid Jami Al Falah, Abdul Somad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Mempawah beserta jajaran yang telah hadir dan melaksanakan Salat Jumat bersama masyarakat.

Ia juga mengapresiasi kepedulian PT MAS yang telah memberikan bantuan untuk mendukung pembangunan dan renovasi masjid tersebut.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi pengurus masjid maupun masyarakat Desa Wajok Hilir. Pihaknya berharap proses renovasi dapat segera direalisasikan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Mempawah beserta jajaran yang telah hadir. Terima kasih juga kepada PT MAS atas bantuan yang diberikan untuk renovasi Masjid Jami Al Falah. Insyaallah, pengerjaannya akan segera dilaksanakan," ujarnya.