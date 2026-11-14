Aston Pontianak Raih Dua Penghargaan dalam Pajak Award 2026

PONTIANAK POST - Meraih Terbaik 1 kategori Wajib Pajak Jasa Perhotelan dan Terbaik 2 kategori Wajib Pajak Restoran atas Implementasi Online Tax Monitoring yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Pendapatan Daerah.

Pontianak, 14 November 2026 – Aston Pontianak Hotel & Convention Center kembali menorehkan pencapaian membanggakan dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Pajak Award 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pontianak dalam acara yang berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Dalam ajang tersebut, Aston Pontianak berhasil meraih dua kategori penghargaan, yaitu:

Terbaik 1 – Kategori Wajib Pajak Jasa Perhotelan dengan Implementasi Online Tax Monitoring.

Terbaik 2 – Kategori Wajib Pajak Restoran dengan Implementasi Online Tax Monitoring.

Advertisement Pencapaian ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Aston Pontianak dalam mendukung penerapan sistem perpajakan daerah melalui implementasi Online Tax Monitoring, baik pada sektor jasa perhotelan maupun restoran.

Dua Penghargaan, Satu Komitmen terhadap Transparansi

Keberhasilan memperoleh dua penghargaan dalam satu ajang menjadi pencapaian tersendiri bagi Aston Pontianak. Penghargaan ini sekaligus menunjukkan pentingnya penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Online Tax Monitoring merupakan salah satu bentuk dukungan pelaku usaha terhadap upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan transparansi serta optimalisasi pengawasan penerimaan pajak daerah.

Bagi Aston Pontianak, penerapan sistem tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional secara profesional dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung perkembangan iklim usaha yang sehat di Kota Pontianak.

Apresiasi atas Kerja Sama dan Konsistensi Tim

General Manager Aston Pontianak Hotel & Convention Center, Udik Setiadi, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Pendapatan Daerah.

“Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menerima dua penghargaan sekaligus dalam Pajak Award 2026. Pencapaian ini bukan hanya menjadi apresiasi bagi Aston Pontianak, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk terus menjaga komitmen terhadap transparansi, kepatuhan, dan tanggung jawab dalam menjalankan operasional bisnis. Kami juga mengapresiasi Pemerintah Kota Pontianak atas perhatian dan dukungannya dalam mendorong terciptanya tata kelola usaha yang semakin baik,” ujar Udik Setiadi.