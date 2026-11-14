Ibis Pontianak Hadirkan Prime Grill dan Suki Experience, Makan Sepuasnya Mulai Rp150 Ribu

PONTIANAK POST - Hotel ibis Pontianak City Center resmi memperkenalkan pengalaman kuliner terbaru bertajuk Prime Grill dan Suki Experience di ibis Kitchen, Jumat (13/11).

Mengusung konsep All You Can Eat (AYCE), program ini menawarkan beragam pilihan hidangan dengan harga spesial peluncuran Rp150.000 nett per orang.

Peluncuran tersebut dikemas melalui kegiatan bertema From Your Feed to Your Table yang dihadiri sejumlah perwakilan media, Key Opinion Leaders (KOL), pegiat kuliner, serta pembuat konten di Kota Pontianak.

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Cluster Executive Assistant Manager Mercure dan ibis Pontianak City Center, Haposan Maruli Situmorang, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para undangan yang telah hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, Prime Grill dan Suki Experience merupakan pengalaman bersantap terbaru yang dipersiapkan oleh Chef Mohamad Ismail, yang dikenal sebagai Chef Achong, bersama tim dapur dan Food dan Beverage Service ibis Pontianak City Center.

Advertisement "Malam ini, kami sangat antusias untuk memperkenalkan sebuah pengalaman kuliner terbaru yang telah dipersiapkan dengan sepenuh hati oleh Chef Mohamad Ismail atau lebih dikenal dengan Chef Acong beserta seluruh tim kitchen dan F&B Service kami, yaitu All You Can Eat: Prime Grill dan Suki Experience," ujarnya.

Program tersebut mengusung perpaduan konsep Asian-style Grill dan Suki dengan berbagai pilihan bahan makanan, seperti Beef Topside, Beef Saikoro, Chicken Slice, aneka seafood, bakso, dan sayuran segar.

Pengunjung juga dapat menikmati empat pilihan saus racikan chef serta dua jenis kuah suki, yakni Spicy Soup dan Collagen Soup.

Selain itu, tersedia sajian buffet bercita rasa Asian-Korean, hidangan dengan konsep live cooking, serta aneka makanan penutup.

Haposan berharap, kehadiran program kuliner tersebut dapat menjadi salah satu alternatif destinasi bersantap bagi masyarakat Pontianak maupun tamu hotel.