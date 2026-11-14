Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pro Bisnis

Ibis Pontianak Hadirkan Prime Grill dan Suki Experience, Makan Sepuasnya Mulai Rp150 Ribu

W
Penulis: Wandi PP
Sejumlah perwakilan media, Key Opinion Leaders (KOL), pegiat kuliner, serta pembuat konten menghadiri peluncuran kuliner terbaru bertajuk Prime Grill dan Suki Experience. (WANDI/PONTIANAK POST)
Sejumlah perwakilan media, Key Opinion Leaders (KOL), pegiat kuliner, serta pembuat konten menghadiri peluncuran kuliner terbaru bertajuk Prime Grill dan Suki Experience. (WANDI/PONTIANAK POST)

Advertisement

PONTIANAK POST - Hotel ibis Pontianak City Center resmi memperkenalkan pengalaman kuliner terbaru bertajuk Prime Grill dan Suki Experience di ibis Kitchen, Jumat (13/11). 

Mengusung konsep All You Can Eat (AYCE), program ini menawarkan beragam pilihan hidangan dengan harga spesial peluncuran Rp150.000 nett per orang.

Peluncuran tersebut dikemas melalui kegiatan bertema From Your Feed to Your Table yang dihadiri sejumlah perwakilan media, Key Opinion Leaders (KOL), pegiat kuliner, serta pembuat konten di Kota Pontianak.

Advertisement

Baca Juga: Mercure dan ibis Pontianak Gelar Wedding Showcase Perdana, Luncurkan Paket Nikah All Inclusive

Cluster Executive Assistant Manager Mercure dan ibis Pontianak City Center, Haposan Maruli Situmorang, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para undangan yang telah hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, Prime Grill dan Suki Experience merupakan pengalaman bersantap terbaru yang dipersiapkan oleh Chef Mohamad Ismail, yang dikenal sebagai Chef Achong, bersama tim dapur dan Food dan Beverage Service ibis Pontianak City Center.

Advertisement

"Malam ini, kami sangat antusias untuk memperkenalkan sebuah pengalaman kuliner terbaru yang telah dipersiapkan dengan sepenuh hati oleh Chef Mohamad Ismail atau lebih dikenal dengan Chef Acong beserta seluruh tim kitchen dan F&B Service kami, yaitu All You Can Eat: Prime Grill dan Suki Experience," ujarnya.

Program tersebut mengusung perpaduan konsep Asian-style Grill dan Suki dengan berbagai pilihan bahan makanan, seperti Beef Topside, Beef Saikoro, Chicken Slice, aneka seafood, bakso, dan sayuran segar.

Baca Juga: Train To Aston: Hadirkan Sensasi BBQ Halloween dengan Konsep Unik, BBQ All You Can Eat Rp175 Ribu

Pengunjung juga dapat menikmati empat pilihan saus racikan chef serta dua jenis kuah suki, yakni Spicy Soup dan Collagen Soup. 

Selain itu, tersedia sajian buffet bercita rasa Asian-Korean, hidangan dengan konsep live cooking, serta aneka makanan penutup.

Haposan berharap, kehadiran program kuliner tersebut dapat menjadi salah satu alternatif destinasi bersantap bagi masyarakat Pontianak maupun tamu hotel.

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Hotel Neo Gajah Mada Pontianak, Hadirkan 'The Final Take: Lights. Camera. Countdown' Sambut 2027

Hotel Neo Gajah Mada Pontianak, Hadirkan 'The Final Take: Lights. Camera. Countdown' Sambut 2027

Hotel Neo Gajah Mada Pontianak menawarkan dua pilihan paket, yakni Gala Dinner seharga Rp350.000 nett per orang

Nikmati Kuliner Khas Pontianak dan Kopi dari Ketinggian Terasky Rooftop Transera Hotel

Nikmati Kuliner Khas Pontianak dan Kopi dari Ketinggian Terasky Rooftop Transera Hotel

Bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan dan kopi tanpa harus berpindah-pindah tempat, Transera Hotel Pontianak tempatnya

Orchardz Hotel Gajah Mada Pontianak : Social Event Package Mulai Rp110 Ribu per Orang  

Orchardz Hotel Gajah Mada Pontianak : Social Event Package Mulai Rp110 Ribu per Orang  

Social Event Package dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan acara, mulai dari pesta ulang tahun, arisan, dan perayaan kelulusan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer