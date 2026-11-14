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Pro Bisnis

AHM Libatkan 398 Remaja dari 42 Sekolah untuk Bangun Budaya Hidup Sehat di Lingkungan Pendidikan

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Penulis: Ashri Isnaini
Dari Siswa untuk Siswa, KOLABERAKSI 2026 Cetak Duta Remaja Sehat di 16 Provinsi
Dari Siswa untuk Siswa, KOLABERAKSI 2026 Cetak Duta Remaja Sehat di 16 Provinsi

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PONTIANAK POST – Sebanyak 398 siswa dari 42 sekolah di 16 provinsi dilibatkan dalam gerakan membangun budaya hidup sehat di lingkungan pendidikan. Melalui program Kolaborasi Aksi Remaja Sehat Satu Hati (KOLABERAKSI) 2026, para siswa didorong menjadi penggerak perubahan dengan mengajak teman sebaya menerapkan perilaku hidup sehat.

Program yang diinisiasi PT Astra Honda Motor (AHM) tersebut membekali siswa kemampuan mengidentifikasi persoalan kesehatan di sekolah, merancang solusi, hingga menjalankan aksi nyata bersama guru dan warga sekolah.

Puncak kegiatan KOLABERAKSI 2026 digelar di SMK Mitra Industri Deltamas, Bekasi, pada 10 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, peserta terpilih dikukuhkan sebagai Duta Remaja Sehat Astra Honda.

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Para duta bertugas mendampingi siswa dan guru dalam merancang serta menjalankan program kesehatan di sekolah. Pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan penguatan peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Perkembangan program dipantau menggunakan logbook digital. 

Evaluasi akhir juga dilakukan untuk mengukur pencapaian indikator Sekolah Sehat serta keberlanjutan program yang dijalankan masing-masing sekolah.
Perwakilan Duta Remaja Sehat Astra Honda, Sultan Abi Pradana, mengatakan program tersebut memberinya pengalaman dalam memahami persoalan kesehatan di lingkungan sekolah sekaligus mengajak teman sebaya untuk lebih peduli.

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Menurut dia, keterlibatan siswa dalam program tersebut juga membuka ruang untuk menyampaikan gagasan, membangun komunikasi, dan menggerakkan warga sekolah menerapkan perilaku hidup sehat.

Penguatan program turut dilakukan melalui talkshow yang menghadirkan Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, dr. Niken Wastu Palupi, serta dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dr. Dani Ferdian.

Dalam diskusi tersebut, dibahas pentingnya kebijakan kesehatan sekolah, penerapan indikator Sekolah Sehat, serta kolaborasi lintas sektor untuk membangun lingkungan pendidikan yang mendukung kesehatan peserta didik.

Niken mengatakan, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hidup sehat karena menjadi salah satu lingkungan utama bagi anak dan remaja untuk tumbuh dan berkembang.

Karena itu, upaya mewujudkan Sekolah Sehat membutuhkan keterlibatan seluruh warga sekolah, pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat.

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Editor : Rafael B. Junior
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