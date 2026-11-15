300 Siswa SD Meriahkan Lomba Mewarnai Indomaret Bersama DANCOW FortiGro di Pontianak

PONTIANAK POST - Indomaret bersama DANCOW FortiGro sukses menyelenggarakan kegiatan Lomba Mewarnai dengan mengusung tema “DANCOW FortiGro Dukung Pola Makan Bergizi untuk Anak Indonesia Cerdas”.

Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, bertempat di Indomaret WR Supratman, Pontianak.

Kegiatan yang berlangsung meriah ini diikuti oleh sekitar 300 murid Sekolah Dasar (SD) kelas 1 hingga kelas 3 dari berbagai sekolah di Kota Pontianak.

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Para peserta tampak antusias menunjukkan kreativitas, imajinasi, serta kemampuan mereka dalam menuangkan warna pada gambar yang telah disediakan.

Selain menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas dan bakat anak sejak dini, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi untuk memperkenalkan pentingnya pola makan bergizi dalam mendukung tumbuh kembang anak serta membangun generasi Indonesia yang sehat, aktif, dan cerdas.

Advertisement Acara ini turut dihadiri oleh Branch Manager Indomaret Bapak Bhenika Bayu Aji, Deputy Branch Manager Operasional Indomaret Bapak M. Fajar Fahrudin , Deputy Branch Manager Administrasi Bapak Joko Purnomo , Development Manager Indomaret Bapak Agus Santoso, Area Manager Indomaret Bapak Paulino Herin serta Tim Operasional Sales DANCOW yang memberikan dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut.

Melalui kegiatan ini, Indomaret bersama DANCOW FortiGro berharap dapat menghadirkan pengalaman positif bagi anak-anak sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat, khususnya keluarga dan lingkungan pendidikan di Kota Pontianak.

Antusiasme peserta semakin terasa saat memasuki sesi pengumuman pemenang. Para juara mendapatkan penghargaan dan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas serta usaha yang telah ditunjukkan selama mengikuti perlombaan.

Apresiasi Branch Manager Indomaret

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Bhenika Bayu Aji menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh peserta, dukungan para orang tua, pihak sekolah, serta kerja sama DANCOW FortiGro dalam menyukseskan kegiatan ini.

“Melalui kegiatan Lomba Mewarnai ini, kami ingin menghadirkan ruang positif bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, keberanian, dan rasa percaya diri sejak usia dini. Kami percaya bahwa anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan dukungan, perhatian, serta lingkungan yang positif untuk tumbuh dan berkembang," ujarnya.