Astra Motor Kalbar Hadirkan Promo Gembira 2026, Uang Muka Motor Honda Mulai Rp800 Ribu

PONTIANAK POST – Astra Motor Kalimantan Barat menghadirkan program promo Gebyar November Ceria (Gembira) sepanjang November 2026. Program ini menawarkan kemudahan pembelian sejumlah sepeda motor Honda dengan uang muka ringan bagi konsumen di Kota Pontianak.

Promo tersebut berlaku untuk pembelian secara kredit di seluruh jaringan dealer Honda di Pontianak. Sejumlah model yang masuk dalam program ini di antaranya Honda PCX160, All New Honda BeAT, dan New Honda Scoopy.

Untuk Honda PCX160 Trully Exceptional, konsumen dapat membawa pulang motor tersebut dengan uang muka Rp2,5 juta dan angsuran mulai Rp1 jutaan. Skutik premium ini dibekali sejumlah fitur, antara lain panel instrumen TFT 5 inci yang dapat terhubung dengan ponsel pintar, Honda Selectable Torque Control (HSTC), Idling Stop System, serta sistem pengereman ABS.

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PCX160 juga dilengkapi Smart Key dan port pengisian daya USB Type-C. Motor ini mengusung mesin 160 cc, SOHC, empat katup, berpendingin cairan, dengan teknologi eSP+ dan sistem injeksi PGM-FI.

Sementara itu, All New Honda BeAT ditawarkan dengan uang muka mulai Rp800 ribu dan angsuran mulai Rp1 jutaan. Model ini dilengkapi power charger pada rak bagian depan untuk mendukung kebutuhan pengisian daya gawai pengendara.

Advertisement Honda BeAT tersedia dalam tipe CBS dan CBS-ISS dengan sejumlah pilihan warna. Model ini juga memiliki tinggi jok 740 milimeter dan ground clearance 147 milimeter untuk menunjang kenyamanan berkendara.

Pilihan lainnya adalah New Honda Scoopy. Skutik bergaya retro modern tersebut ditawarkan dengan uang muka mulai Rp900 ribu dan angsuran mulai Rp1 jutaan. Scoopy dibekali mesin 110 cc, rangka eSAF, serta fitur USB charger. Pada tipe tertentu, tersedia pula fitur Smart Key.

Manager Marketing Region Astra Motor Kalbar Chrystian David mengatakan, program tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat Kalimantan Barat yang telah memilih sepeda motor Honda untuk menunjang mobilitas sehari-hari.