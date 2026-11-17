PONTIANAK POST – Astra Motor Kalimantan Barat (Asmo Kalbar) mengedukasi siswa SMA Negeri 2 Singkawang tentang pentingnya mengenali dan memprediksi potensi bahaya saat berkendara. Edukasi keselamatan berkendara ini menekankan tiga jenis bahaya yang perlu diwaspadai pengendara, yakni bahaya langsung, tidak langsung, dan tersembunyi.

Materi tersebut diberikan agar para siswa tidak hanya memiliki keterampilan mengendarai sepeda motor, tetapi juga mampu membaca situasi dan mengantisipasi risiko kecelakaan di jalan raya.

Dalam edukasi tersebut, siswa diperkenalkan dengan bahaya langsung, yaitu kondisi yang terlihat dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Contohnya, kendaraan yang tiba-tiba mengerem atau pejalan kaki yang menyeberang jalan.

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Selanjutnya, bahaya tidak langsung berupa kondisi yang dapat memicu kecelakaan, seperti kendaraan yang parkir sembarangan dan jalan licin akibat tumpahan oli. Sementara bahaya tersembunyi merupakan potensi risiko yang belum terlihat secara langsung, seperti kendaraan yang muncul dari balik tikungan atau persimpangan dengan pandangan terhalang.

Manager Marketing Astra Motor Kalbar, Christian David mengatakan, kemampuan memprediksi bahaya menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki setiap pengendara, terutama generasi muda.

Advertisement Menurutnya, pengendara harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan tidak hanya berfokus pada kendaraan yang dikemudikan. "Dengan kemampuan mengenali potensi bahaya sejak dini, pengendara bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan menghindari risiko kecelakaan," ujarnya.

Instruktur Safety Riding Astra Motor Kalbar, Febri Andrian menambahkan, pengendara perlu membiasakan diri mengamati kondisi jalan sebelum mengambil tindakan.