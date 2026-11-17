PONTIANAK POST - Menyiapkan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang kompeten dan siap kerja menjadi salah satu perhatian Astra Motor Kalimantan Barat (Asmo Kalbar). Melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di tiga SMK binaannya, siswa jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) diuji langsung dengan mengacu pada standar industri.

Tiga sekolah tersebut yakni SMKN 2 Pontianak, SMKN 1 Tangaran, Kabupaten Sambas, dan SMKN 1 Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Pelaksanaan UKK berlangsung di masing-masing sekolah dengan pendampingan guru TBSM SMKN 2 Pontianak serta melibatkan sumber daya manusia AHASS di wilayah setempat.

UKK merupakan salah satu tahapan penting pendidikan SMK untuk mengukur penguasaan kompetensi siswa sesuai bidang keahlian. Hasil pengujian juga menjadi bagian dari persiapan siswa sebelum mengikuti praktik kerja industri serta salah satu persyaratan kelulusan.

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Dalam pelaksanaannya, siswa tidak hanya diuji dari penguasaan teori, tetapi juga kemampuan praktik. Aspek yang dinilai meliputi ketelitian, prosedur kerja, serta kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai standar industri sepeda motor Honda.

Kepala SMKN 2 Pontianak, Agung Prajoko mengatakan, pelaksanaan UKK dengan melibatkan industri menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK. Pengujian tersebut sekaligus membantu mengukur kesiapan siswa sebelum memasuki dunia kerja.

Advertisement Menurutnya, keterlibatan industri memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam menghadapi standar dan tantangan pekerjaan yang sebenarnya.

"Pengawasan dari industri tidak hanya memastikan standar kompetensi dipenuhi, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk menghadapi situasi dan tantangan nyata di dunia kerja," ujarnya.

Sementara itu, Technical Service Manager Astra Motor Kalbar, Iwan Hary Susilo mengatakan, pelaksanaan UKK berstandar industri merupakan bagian dari upaya Honda mendukung peningkatan kualitas lulusan SMK.

Dia menyebutkan, seluruh siswa binaan diharapkan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengukur kemampuan sesuai standar industri.

"Kami berharap pengalaman ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan mereka memasuki dunia kerja," ungkapnya seraya mengatakan melalui kegiatan tersebut, Asmo Kalbar mendorong penguatan kerja sama antara dunia pendidikan dan industri.